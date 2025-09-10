晴時多雲

中國製變流器恐藏惡意設備 美促掃描高速公路太陽能設施

2025/09/10 22:18

美國運輸部下屬的聯邦公路管理局（FHWA）8月發布警告指出，應掃描高速公路上的太陽能基礎設施，以查找隱藏在電池和變流器內的惡意設備——例如無線電設備。圖為美國運輸部長杜菲。（彭博資料照）美國運輸部下屬的聯邦公路管理局（FHWA）8月發布警告指出，應掃描高速公路上的太陽能基礎設施，以查找隱藏在電池和變流器內的惡意設備——例如無線電設備。圖為美國運輸部長杜菲。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，美國運輸部下屬的聯邦公路管理局（FHWA）8月20日發布警告指出，應掃描高速公路上的太陽能基礎設施，包括充電樁、路邊氣象站和交通照相機，以查找隱藏在電池和變流器內的惡意設備——例如隱藏的無線電設備。

根據《路透》查閱的4頁FHWA安全通知副本，裡頭寫道，在某些外國製造的電源變流器和電池管理系統（BMS）中，發現了未登記的無線電設備。這份通知並未具體說明這些含有未登記設備的產品是從哪裡進口的，但許多變流器都是在中國製造。

今年5月《路透》報導，專家在一些中國生產的變流器和電池中發現了惡意通信設備後，美國能源官員對此感到擔憂。5月稍晚，產業組織「綠能丹麥」（Green Power Denmark）聲稱，在丹麥能源供應網路的進口設備中發現了未說明的電子元件。

美國官員越來越擔心，這些設備以及管理充電電池的電子系統可能被植入惡意通信組件，從而可能根據中方的指令對其進行遠程篡改。

FHWA在8月20日發布的這份警告引用了聯邦和州政府層級報告，稱變流器和電池內發現了「未登記的無線電，國家層級評估已確定這些設備可能構成風險。

FHWA在警告中表示，這些設備用於為美國公路基礎設施供電，包括標識牌、交通照相機、氣象站、太陽能遊客區和倉庫、以及電動汽車充電器。該警告中提到的風險，包括同時斷電和數據被秘密竊取。

該警告建議相關部門對美國高速公路系統的變流器進行盤點，使用頻譜分析技術掃描設備，以檢測任何意外通信，禁用或移除任何未登記的無線電，並確保其網路得到適當隔離。

