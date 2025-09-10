晴時多雲

興達電廠火警意外》2緊備機組依法啟動 經部駁「缺電偷開機」

2025/09/10 21:57

經濟部強調依法啟用緊備電力機組，絕非偷開機。（經濟部提供）經濟部強調依法啟用緊備電力機組，絕非偷開機。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕興達電廠測試過程發生火警意外，已接受調度的新1號機基於安全考量目前停機，為維持日夜尖峰備轉供電餘裕，台電將啟動緊備機組大林5號燃氣機組、興達4號機併聯發電，興達2號機待命。有民眾質疑缺電所以違法「偷開機」，對此，經濟部表示，緊急備用機組的啟動均遵守法規，資訊也均公開在台電官網，不是缺電，也沒有偷開的疑慮。

經濟部長龔明鑫今日早上已說明，為確保供電有更多的餘裕，不排除今天會去調度一些緊急備用的機組，讓備轉的容量率可以維持比較高的水準。

經濟部官員指出，緊急備用機組的法源依據是《電力設施空氣污染物排放標準》第2條第11款，法規並非近年才新設，是早在2014年12月就公告；換言之，緊急備用機組屬電力供需規劃的一部分。

台電所有發電機組及運轉等相關資訊均主動揭露在台電官網，自2012年底起，台電官網「各機組發電量」平台，每10分鐘更新機組發電資訊，供各界檢視。

