攸泰8月營收1.95億元 月增27％、年減22％

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠攸泰科技（6928）8月營收1.95億元，較上個月增加27%，與去年同期相比則下滑22%，今年前8個月營收累計為14.96億元、年增5%；管理層看好公司營運表現穩健，將持續關注全球市場變動，強化與客戶之間的協作與溝通，靈活調整營運策略以維持韌性。

攸泰觀察8月應用市場狀況，海事市場仍為公司主要的營收動力來源。本月因客戶調整採購節奏，單月出貨比去年同期下降32%；不過，今年前8個月當中，此應用類別累計的業績仍較去年同期回升21%，顯示整體市場需求依然強勁。此外，高毛利智慧移動市場持續出貨，市場動能逐步回升。

區域營收方面，美洲地區為攸泰8月主要的出貨市場，貢獻比重大約40%；前8月累計營收則以歐洲市場比重最高，達38%，顯示海外拓展策略已見成效，分散高關稅風險。亞洲地區及其他地區出貨逐漸穩定，7月比重4%，8月上升至17%，對整體營業額的挹注力道持續增強。

攸泰指出，公司後續將聚焦優化產品組合、提升全球服務能力，深化對自有品牌睿剛電訊（RuggON）、衛星通訊及智慧應用領域的投入，同時積極拓展具潛力的垂直市場，以提升營運效率與獲利品質，確保全年成長的目標穩健達成。

