台新新光前8月獲利185.2億 創歷年第1高

台新新光金控累計前8個月的獲利185.2億，創歷年新高；子公司台新銀行獲利135.5億，也同樣創下新高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光金控今天公布金控與銀行前8月獲利，雙雙拿下史上最高！根據台新新光自結成績，今年8月單月獲利46.9億元，為歷年第3高；累計前8個月的獲利185.2億元，創下歷年新高。此外，子公司台新銀行8月單月獲利20.1億元，也是歷年第2高；台新銀行累計前8個月的獲利135.5億元，也同樣創下新高。

各大金控已在今天結束之前，公布今年8月及前8個月稅後淨利。其中，就台新銀行部分，今年8月單月的稅後淨利20.1億元，累積1至8月的稅後淨利為135.6億元，較去年同期增加9.7%，續創歷年同期新高，主要受惠核心業務獲利動能持續成長。

台新新光表示，台新銀行的資產品質維持穩健，截至8月底逾放比為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為823.72%。

其次，台新人壽8月單月稅後淨損0.6億元，主要是業務動能強勁，有初年度損，以及因股利收入高峰期已過所致；累計前8月稅後淨利13.7億元，較去年同期減少，主要因股票資本利得減少。

再者，台新證券8月稅後淨利5.5億元，與上月相較獲利增加，主要原因是證券市場指數上漲，致營業證券處分及評價利益、經紀手續費收入增加，以及承銷業務成長，導致公司承銷業務收入增加；累積稅後淨利12.8億元，較去年同期減少，主要受到國際情勢動盪，證券市場波動劇烈，致公司營業證券處分損失及評價損失增加。

新光銀行8月稅後淨利9.5億元，與上月相較獲利增加，主要是7月該月僅認列7月24日~7月31日稅後淨利。新光人壽8月稅後淨損9.1億元，較上月獲利低，主係本月股利收益較少；惟保險本業持續穩健發展，聚焦推動外幣保單及價值型商品銷售。

至於元富證券8月稅後淨利7.7億元，與上月相較獲利增加，主要7月僅認列7月24日~7月31日稅後淨利。

