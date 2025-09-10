晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台新新光前8月獲利185.2億 創歷年第1高

2025/09/10 21:28

台新新光金控累計前8個月的獲利185.2億，創歷年新高；子公司台新銀行獲利135.5億，也同樣創下新高。（記者王孟倫攝）台新新光金控累計前8個月的獲利185.2億，創歷年新高；子公司台新銀行獲利135.5億，也同樣創下新高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光金控今天公布金控與銀行前8月獲利，雙雙拿下史上最高！根據台新新光自結成績，今年8月單月獲利46.9億元，為歷年第3高；累計前8個月的獲利185.2億元，創下歷年新高。此外，子公司台新銀行8月單月獲利20.1億元，也是歷年第2高；台新銀行累計前8個月的獲利135.5億元，也同樣創下新高。

各大金控已在今天結束之前，公布今年8月及前8個月稅後淨利。其中，就台新銀行部分，今年8月單月的稅後淨利20.1億元，累積1至8月的稅後淨利為135.6億元，較去年同期增加9.7%，續創歷年同期新高，主要受惠核心業務獲利動能持續成長。

台新新光表示，台新銀行的資產品質維持穩健，截至8月底逾放比為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為823.72%。

其次，台新人壽8月單月稅後淨損0.6億元，主要是業務動能強勁，有初年度損，以及因股利收入高峰期已過所致；累計前8月稅後淨利13.7億元，較去年同期減少，主要因股票資本利得減少。

再者，台新證券8月稅後淨利5.5億元，與上月相較獲利增加，主要原因是證券市場指數上漲，致營業證券處分及評價利益、經紀手續費收入增加，以及承銷業務成長，導致公司承銷業務收入增加；累積稅後淨利12.8億元，較去年同期減少，主要受到國際情勢動盪，證券市場波動劇烈，致公司營業證券處分損失及評價損失增加。

新光銀行8月稅後淨利9.5億元，與上月相較獲利增加，主要是7月該月僅認列7月24日~7月31日稅後淨利。新光人壽8月稅後淨損9.1億元，較上月獲利低，主係本月股利收益較少；惟保險本業持續穩健發展，聚焦推動外幣保單及價值型商品銷售。

至於元富證券8月稅後淨利7.7億元，與上月相較獲利增加，主要7月僅認列7月24日~7月31日稅後淨利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財