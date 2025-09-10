大象成為晶片製造巨大挑戰 印度建堅固屏障、安置蛇棲息地

印度野生大象常闖入工地，損壞建築材料和臨時建築，也造成半導體建廠的困擾。（示意圖，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度積極發展半導體產業，在塔塔電子即將落成的外包半導體組裝和測試 （OSAT） 工廠外，正在打造堅固的屏障，這不是用來防範竊盜，而是為了避免大象和毒蛇入侵工廠園區。

野生動物出沒帶來半導體製造業不同尋常的挑戰，大象的移動會帶來潛在的營運風險。它們的腳步聲會引起地面振動，這可能會影響敏感設備，造成測量誤差、圖案扭曲以及晶片生產中的運作中斷，尤其是在奈米級精度要求的情況下。

為了解決這個問題，塔塔電子正在實施嚴格的防護措施。該公司正在阿薩姆邦莫里加奧恩縣建立一個重要的晶片組裝廠。據印度媒體《經濟時報》引述知情人士的消息稱，該邦政府正在協助在該廠周圍建造一道堅固的「防象」屏障。

此前，當地媒體於5月報導，野生大象闖入工地，損壞了建築材料和臨時建築。

該廠還面臨額外的野生動物挑戰，尤其是蛇類問題。該公司已聘請專家將這些爬行動物安全地遷移到合適的自然環境中。該機構還配備了專職野生動物專家，負責處理蛇類接觸事件。另一位消息人士透露，3個月來，這些專家一直在管理各種蛇類，從無毒到劇毒，確保它們在自然棲息地內重新安置。

塔塔電子組裝廠的投資額為27000億盧比，是投資額為 76000億盧比的印度半導體計劃 （ISM） 的重要組成部分。

