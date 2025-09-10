晴時多雲

成立主權基金是順應美要求？國發會：非事實

2025/09/10 20:42

主權基金遭疑為順應美國政府的要求。國發會回應，與事實不符。（資料照，記者吳欣恬攝）主權基金遭疑為順應美國政府的要求。國發會回應，與事實不符。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕總統賴清德接受本報獨家專訪時提到，未來將協助傳統產業合併、提高競爭力，並透過「台灣主權基金」投資或購買國際通路，讓我國傳產商品走向國際市場。但卻被質疑成立主權基金是為了順應美國政府的要求。對此，國發會回應，與事實不符，政策評論應根據事實，避免無據推測。

國發會說明，主權基金議題國內討論歷時已久，2008年至2009年金融海嘯期間，總統府財經諮詢小組曾就主權基金成立進行討論；2014年財經學界也建議央行動撥外匯存底成立主權基金；2023年立法院委員亦要求我國應成立主權基金做為財政後盾，責成政府進行研議等。本次報載所稱主權基金成立係為順從美國需索等，與事實不符。

此外，國發會也提到，國際指標性主權基金，多以專法規範主權基金的設立及運作，我國主權基金的規劃，將借鏡各國治理機制及運作模式，若採取專法設立並由專責機構負責管理，相關立法程序必須經過國會的充分審議與監督，以確保基金運作公開透明。國發會強調，政策研議期間，政府對於社會各界意見皆廣納並審慎評估，但政策評論應根據事實，避免無據推測。

國發會副主委高仙桂也表示，目前主權基金的進度尚在國發會、財政部、央行和主計總處等相關部會，持續規畫研議的階段。

她說明，主權基金的設置是浩大工程，除了徵詢朝野的意見和看法，也借鏡國際，不過各國設置目的不一樣，因應的狀況也不太相同，相關部會努力找出符合台灣目前政經情勢、合宜的方式。她談到，目前的共識是要有專法設置，對於資金來源則有不同的討論，其他討論還包括設置目的、用途、組織架構、設置方式、治理模式等。

高仙桂強調，目前討論我國主權基金設置目的還是在延續總統賴清德就職周年演說上所提的，作為國家投資平台，在變動的環境中強化台灣的產業競爭力。

高仙桂也提到，此次蒐集各部會意見的過程中，大部分贊成的多，有不同意見的主要是擔心做不好、管不好、沒有獨立性、治理是否有辦法公開透明？普遍都認同當前是台灣經濟轉型的關鍵時刻，和過去研議主權基金的情況相比，大家都覺得現在地緣政治風險升高、面對關衝擊，主權基金可作為國家的儲備，透過來自外匯或財政盈餘的財源，做財務性策略性的操作，強化國家競爭力。

