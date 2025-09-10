中租前8月稅後獲利136.6億元 中國市場獲利年減逾3成

中租-KY（5871）今（10）日公告8月自結營收及獲利（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中租-KY（5871）今（10）日公告8月自結營收及獲利，8月單月自結合併稅後獲利16.8億元，較前月有2位數成長，累計前8月合併稅後純益136.6億元、年減17%，台灣及中國2大市場營收、獲利均衰退，且中國獲利衰退高達34%，僅有東協市場獲利年增54%，其中又以越南及馬來西亞獲利金額及獲利成長最佳。

中租控股公告2025年8月自結合併營收為新台幣82.3億元，累計前8月營收達654.3億元、年減4%，3大主要市場中，台灣、中國市場的業績均續呈衰退，幅度分別為-3%、-10%，僅東協市場累計營收成長5%；但與前月相較，因整體利息收入及手續費收入較前月成長，且台灣地區當月售電收入增加，合併營收月增4%。

獲利表現方面，8月單月自結合併稅後純益16.8億元，每股稅後純益（EPS）0.98元，與前月相較，當月獲利月增13%，中租分析，主要因當月營收月增4%，且整體成本費用率控制合宜；累計前8月合併稅後純益136.6億元、年減17%，主要因中國市場累計預期信用減損損失金額較去年同期增加，累計前8月合併每股稅後純益（EPS）為7.65元。

3大市場的獲利表現，台灣市場較去年同期衰退0.4%、中國衰退34%，僅東協市場累計獲利較去年同期成長54%，其中又以越南及馬來西亞獲利金額及獲利成長較為顯著。

