晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

2025經濟韌性論壇》林淑真：台新新光備援是大工程 「點線面」強化韌性

2025/09/10 19:18

今日由自由時報主辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」登場。圖右2為台新銀行總經理林淑真。（記者歐宇祥攝）今日由自由時報主辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」登場。圖右2為台新銀行總經理林淑真。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日由自由時報主辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」登場。台新銀行總經理林淑真指出，銀行持續協助客戶面對國際變局，不過目前台新銀行正與新光銀行合併，兩家銀行的客戶數、數位帳戶數、系統數極為驚人，也讓異地備援的難度大幅提升，不過台新銀行以「點線面」持續強化資安防護，藉此提升金融韌性。

林淑真今以「金融韌性」為主題參與高峰對談。他指出，如今金融韌性已經不是單一機構的營運課題，而是與國家安全與發展相關的核心，尤其台新銀行與新光銀行合併後，將會有超過1100萬客戶、450萬個數位帳戶，數位系統也極為龐大，為強化金融韌性，台新銀行以「點、線、面」推進。

林淑真指出，金融機構必須抱持著「我們可能做得不夠多」的心態來建立聯防機制，並定期作壓力測試。不過傳統金融機構長面臨的問題仍是系統繁多、全部異地備援的成本耗費過大，因此需要思考在不同的重大變局下，有哪一些系統是必須持續運轉並提供服務，以備若天災等狀況發生，能夠馬上應變。

林淑真說明，台新銀行推進的金融韌性強化措施包含但不限於：

１、通過ISO 22301驗證：台新銀行通過針對地震、火災、網攻等重大變局的全面評估，並且持續演練以達到國際級標準，每年持續維護中。

２、完成雲端備援：除實體備援外，台新銀行也完成主要系統的雲端備援。且因台新銀行有海外分行，便於異地備援，目前也正評估赴美設立分行。

此外，林淑真也指出，台新銀行已經與刑事局、調查局、銀行公會合作執行資安演練，包含與刑事局、調查局簽訂合作備忘錄以強化資安，也加入國內化多個資安應變組織，建立聯防與資訊分享，多管齊下防範網攻風險，並持續精進，未來台新銀行在協助客戶面臨關稅等變局、強化自身營運韌性的工作都將持續推進。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財