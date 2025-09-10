2025經濟韌性論壇》林淑真：台新新光備援是大工程 「點線面」強化韌性

今日由自由時報主辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」登場。圖右2為台新銀行總經理林淑真。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日由自由時報主辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」登場。台新銀行總經理林淑真指出，銀行持續協助客戶面對國際變局，不過目前台新銀行正與新光銀行合併，兩家銀行的客戶數、數位帳戶數、系統數極為驚人，也讓異地備援的難度大幅提升，不過台新銀行以「點線面」持續強化資安防護，藉此提升金融韌性。

林淑真今以「金融韌性」為主題參與高峰對談。他指出，如今金融韌性已經不是單一機構的營運課題，而是與國家安全與發展相關的核心，尤其台新銀行與新光銀行合併後，將會有超過1100萬客戶、450萬個數位帳戶，數位系統也極為龐大，為強化金融韌性，台新銀行以「點、線、面」推進。

林淑真指出，金融機構必須抱持著「我們可能做得不夠多」的心態來建立聯防機制，並定期作壓力測試。不過傳統金融機構長面臨的問題仍是系統繁多、全部異地備援的成本耗費過大，因此需要思考在不同的重大變局下，有哪一些系統是必須持續運轉並提供服務，以備若天災等狀況發生，能夠馬上應變。

林淑真說明，台新銀行推進的金融韌性強化措施包含但不限於：

１、通過ISO 22301驗證：台新銀行通過針對地震、火災、網攻等重大變局的全面評估，並且持續演練以達到國際級標準，每年持續維護中。

２、完成雲端備援：除實體備援外，台新銀行也完成主要系統的雲端備援。且因台新銀行有海外分行，便於異地備援，目前也正評估赴美設立分行。

此外，林淑真也指出，台新銀行已經與刑事局、調查局、銀行公會合作執行資安演練，包含與刑事局、調查局簽訂合作備忘錄以強化資安，也加入國內化多個資安應變組織，建立聯防與資訊分享，多管齊下防範網攻風險，並持續精進，未來台新銀行在協助客戶面臨關稅等變局、強化自身營運韌性的工作都將持續推進。

