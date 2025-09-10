熱錢湧入、股匯雙漲 新台幣升7分收30.31元

新台幣今以30.31元兌1美元作收，升值7分。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕市場對聯準會降息預期持續發酵，外資大舉匯入買超台股，股匯雙漲戲碼持續上演。台股今日漲破2萬5000點再創歷史新高，新台幣盤中一度升值1.7角，但中央銀行出手沒收部分升幅，終場以30.31元兌1美元作收、升值7分，連續5個交易日升值，合計台北及元太外匯市場總成交量達23.56億美元。

外匯交易員表示，市場預期聯準會將加速降息，美股全面收紅，台股強勢上漲，站穩2萬5000點大關，其中外資買超台股 達476億元，連續7個交易日買超。新台幣上午30.38元開盤後，因美元反彈，早盤一度走貶，盤中最低來到30.419元。但隨著外資大舉匯入，新台幣轉貶為升，盤中最高來到30.21元，但尾盤央行阻升，台幣升幅收斂，終場以30.31作收。分。

請繼續往下閱讀...

近期新台幣升勢強勁，外界關注是否測試30元大關。外匯交易員表示，新台幣已經連續5個交易日升值，如果台股繼續上攻，預料將吸引外資匯入，加上市場對聯準會降息預期，預料短期新台幣將穩步走升。

根據央行資料，今日截至下午4點止，美元指數漲0.39%，主要亞幣升眨互見，新台幣升值0.23%、韓元升0.05%、人民幣升0.04%、新加坡幣貶0.09%、日圓貶0.2%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法