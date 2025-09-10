南韓機場大罷工 旅遊不便險仍可買但「這3項」沒得賠

韓國機場將大罷工，今日各產險公司並未限制旅遊地為韓國的旅綜險投保，但在網頁上提出警語，告知民眾承保範圍。（翻攝新安東京海上產險網頁）

〔記者李靚慧／台北報導〕中秋連假將至，不少民眾規劃出國旅遊，但韓國卻傳出15座機場將自19日起開始大罷工，許多民眾哀號「沒得買保險了」。事實上，產險業者今日並未限制旅遊地為韓國的旅遊不便險投保，因旅遊不便險並非僅有「班機延誤」一項保障，但均先告知民眾，現在得知罷工訊息後才投保，屆時若因罷工使班機延誤，將無法獲得理賠；「旅程取消」及「旅程更改」也因非航空公司罷工，無法獲得理賠。

不少已規劃出國的民眾，在得知韓國將有大罷工，才開始上網搜尋投保資訊，產險業者指出，民眾出國投保的「國外旅行綜合險」，包含「旅行平安保險」及「旅遊不便險」，「旅平險」涵蓋身故及失能或喪葬費用，另有旅平險保額10%的「 傷害醫療」，及第三人責任險保障； 「旅遊不便險」則包含班機延誤保險、行李延誤保險、行李損失保險、旅行文件損失保險、旅程取消保險及旅程更改保險。

產險業者指出，一般發生罷工事件，會牽涉到的理賠項目，主要包含班機延誤、旅程取消及旅程更改。其中「班機延誤」方面，只要是在宣布或發生罷工前已完成投保，未來若因罷工事件造成預定搭乘的班機延誤或取消，無論是否已出國，搭乘「原訂」班機或改搭「其他」班機，起飛時間延誤達4小時以上，就可依保單約定申請保險理賠。

不過，根據班機延誤險的「特別不保事項」，在要保人或被保險人申請訂立保險契約時，「已宣布」或「已發生」罷工或工運活動，保險公司將不負理賠責任。換言之，現在才趕緊投保，屆時將無法獲得理賠。

「旅遊不便險」中還有2項重要的保障內容，就是「旅程取消」及「旅程更改」。產險業者解釋，根據「個人海外旅行不便保險參考條款」，雖然「旅程取消」及「旅程更改」的承保範圍，採正面表列「預定搭乘之公共交通工具業者之受僱人罷工」，但這次的罷工，是機場勞工罷工，並非航空公司的勞工罷工，因此，原本就不在「旅程取消」及「旅程更改」的保障範圍內，即使先前已投保，最後因機場罷工而更改或取消旅程，也無法獲得理賠。

產險業者提醒，旅遊綜合險保障範圍廣泛，提醒規畫出國的民眾，在確定行程後立即投保，且因承保範圍、不保事項各有不同規範，務必仔細閱讀保單條款，才能完整掌握應有權益。

