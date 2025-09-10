台灣大8月EPS 0.42元，居三雄之冠。圖為台灣大總經理林之晨。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕電信三雄8月獲利出爐，台灣大受惠美元匯兌回沖利益，單月EPS 0.42元，居三雄之冠，其次為中華電信的0.4元以及遠傳的0.31元，在累計前8月獲利方面，仍以中華電為第一，EPS 3.39元，其次為台灣大的3.11元，以及遠傳的2.46元。

台灣大8月合併營收154.7億元，稅後淨利12.6億元，EPS為0.42元。累計前8月營收1262億元，稅後淨利為94.1億元，EPS達3.11元。台灣大哥大指出， 8月獲利方面，受惠於行銷策略調整效益顯現及固網收入挹注，電信EBITDA年增3%，且在美元匯率回升所帶來的評價利益帶動下，8月稅後淨利年增 10%，創今年以來新高，EPS 達 0.42 元。

中華電信8月合併營收為185.6億元，創近9年新高，稅後淨利為31.6億元， EPS 0.4元。累計前8月營收1502.7億元，稅後淨利為263.3億元，EPS 3.39元。

遠傳8月合併營收82.55億元，稅後淨利11.12億元，EPS0.31元，營收、稅後淨利同步創下8月單月歷史新高。累計前8月營收675.77億元，稅後淨利88.7億元，EPS 2.46元。

