全臺首檔臺日跨境ETF將登場 向亞洲資產管理中心目標邁大步

2025/09/10 18:42

全臺首檔臺日跨境ETF──野村日本東證ETF即將登場。（資料照）全臺首檔臺日跨境ETF──野村日本東證ETF即將登場。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕臺日資本市場合作再創新猷！證交所今日表示，全臺首檔臺日跨境ETF即將登場，象徵臺灣朝亞洲資產管理中心目標大步邁進，展現資本市場國際化的穩健步伐。

在臺灣證券交易所全力配合政策推動及業者積極響應下，由野村投信募集發行之首檔臺日跨境ETF「野村日本東證ETF證券投資信託基金」（009812）受益憑證，已於9月9日正式向台灣證交所申請掛牌上市。

該ETF採連結式基金模式，投資日本東京證券交易所上市交易之「NEXT FUNDS東證股價指數交易所交易基金」（東京證券交易所證券代碼：1306.JP），為投資人打造直通日本股市的全新橋樑，有效提升國際投資便捷度。

為打造臺灣成為亞洲資產管理中心，金管會將推動臺日跨境ETF相互掛牌列為「擴大投資臺灣計畫」中「資本市場國際合作」項下之重要措施，並已於去年12月正式公告日本為我國承認之境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，開放日本ETF得以連結式基金架構來臺，進一步滿足國人全球資產配置的多元需求，提升市場國際連結度。

野村投信指出，此次掛牌不僅為配合政府推動臺灣邁向亞洲資產管理中心政策的實質成果，更寫下臺灣金融業史上首宗雙向ETF合作的新篇章。

與此同時，「野村臺灣創新科技50 ETF」（00935）也即將由日本野村資產管理公司以連結式基金模式，於日本東京證券交易所掛牌上市。證交所強調，藉由臺日雙邊掛牌機制，不僅為投資人帶來更多元的資產配置選擇，也有助於國內投信業者拓展國際版圖，提升臺灣資本市場的國際能見度。

