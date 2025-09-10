晴時多雲

豐田通商以70億日圓取得大成鋼約2％持股 布局北美鋁材供應

2025/09/10 18:38

豐田通商砸70億日圓入主大成鋼，布局北美鋁材供應鏈。（路透資料照）豐田通商砸70億日圓入主大成鋼，布局北美鋁材供應鏈。（路透資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕日本豐田通商株式會社（Toyota Tsusho）今（10）日宣布，透過第三方增資方式投資台灣大成鋼（2027），投資金額為4665萬美元折合約合70億日圓，可望取得2%大成鋼股權，大成鋼證實此事，雙方會在鋁製電池外殼、電池蓋原料進行合作。

大成鋼以銷售鋁捲板、不鏽鋼產品為主，2017年併購美國通路商帝國鋁業，2018年又斥資上百億元併購美鋁德州工廠，並持續投資擴大產能，在川普發動關稅戰後，其在美國有生產基地更成為優勢。

大成鋼證實，豐田看好北美鋁材市場持續供不應求，鋁材也是輕量化電動車的重要材料，雙方洽談近兩年時間；豐田通商指出，此投資有助於確保穩定供應，並支援電動車產業鏈布局。

豐田通商是在2023年與 Fuji Springs Co., Inc. 在美國共同成立 FUJIHATSU & TOYOTSU Battery Components, North Carolina LLC（FTBC），專門生產汽車電池用鋁製電池殼與電池蓋。大成鋼指出，當時FTBC就已有進行接洽，但想要入主的是德州鋁捲板廠，而非大成鋼，受限於聯貸案規定德州鋁捲板廠必須是大成鋼100%持有，因此改為投資大成鋼，以70億日圓估算，約會持股近2%。

豐田通商也說明，此次投資大成鋼，可透過大成鋼北美子公司TKA（TCI TEXARKANA, INC）建立長期穩定的鋁材供應，不僅支援FTBC，也可滿足其他下游需求。此外，雙方計畫建立閉環循環系統，回收製造過程中產生的鋁材廢料，作為原料再利用，落實循環經濟理念。

豐田通商表示，該投資將進一步完善全球供應鏈，從電動車材料採購到製造與供應，提供穩定支援，並助力碳中和目標實現。大成鋼則補充，德鋁廠生產主要是工業用鋁，是鋁製電池外殼、電池蓋原料，但並未生產汽車用鋁。

