經長：卡達遭空襲不影響我國天然氣配送 大部分已抵台卸貨

以色列昨空襲卡達首都杜哈，經濟部表示，本月有12艘LNG及原油船，大部分已抵台卸貨，台灣供氣不受影響。（示意圖，資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕以色列昨空襲卡達首都杜哈，各界關切卡達是我國液化天然氣（LNG）主要來源國之一，約佔25%，是否影響我國原油運送。對此，經濟部長龔明鑫表示，中油已回報，本月有12艘LNG及原油船，大部分已抵台卸貨，台灣供氣不會受影響。

龔明鑫今下午在經濟部業務會報會前受訪表示，目前已接獲中油的回報，沒有什麼大問題，預計這個月的天然氣及原油運貨量約為12船，而大部分已經到台灣而且卸貨了。此外，以色列這次攻擊卡達主要是針對首都杜哈，而非油田開採地區，初步判斷對台灣影響有限，不過政府還是會持續觀察並追蹤。

請繼續往下閱讀...

各界憂慮，卡達易受中國施壓，我國應思考是否尋求天然氣替代來源，經濟部能源署指出，卡達氣源占比自2013年49%降至2024年的25%，另我國自2019年起引進美國氣源，進口占比已從2019年3%，提高至2024年10%，此外，中油公司已在今年3月20日與美國簽署阿拉斯加LNG買賣暨投資意向書，表明投資及採購LNG的意願，未來向美進口LNG量將持續增加。

能源署續指，以2024年為例，我國LNG進口國已達14國（全球主要產氣國共22國），主要進口來源包括澳洲、卡達、美國、巴布亞紐幾內亞、馬來西亞、汶萊、奈及利亞等，我國LNG進口來源已多元化，其中政經較為穩定地區（如澳洲、美國）占近5成，請全國民眾放心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法