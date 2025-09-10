晴時多雲

和碩8月營收年月雙減 下探近54個月低點

2025/09/10 18:26

和碩8月營收658.44億元，創下最近52個月新低點。（資料照）和碩8月營收658.44億元，創下最近52個月新低點。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠和碩（4938）8月營收658.44億元，月減14.6%、年減25.6%，創下最近54個月新低點；今年前8個月營收累計為6827.16億元、年減0.92%。和碩指出，除了通訊產品新舊轉換期影響出貨表現，造成8月營收呈現月減，消費性電子產品動能也較去年同期疲弱。

和碩8月筆電出貨80至85萬台，月增10%、年減5.71%。法人指出，公司積極投入AI轉型，但由於同業過去兩年搶先卡位主要地位，導致和碩短期之內難以產生明顯成效。此外，消費性電子業務和合作環境的影響，使得營運和獲利表現可能不如預期，加上匯率波動，將進一步壓縮利潤。

法人表示，在消費性電子市場低迷的背景下，公司仍能依靠智慧手機新品上市與季節性需求帶來一定支撐。不過，AI伺服器在短期的營收貢獻有限，加上市場競爭激烈與匯率損失，導致近期淨利明顯下滑。儘管和碩透過佈局多元化產品線尋找成長動能，但新事業目前仍難以彌補消費性產品走弱帶來的缺口。

法人提到，和碩後續數個季度的收入表現，可能受到市場需求變化影響而略有下降，但產品組合朝利潤較高的品項傾斜，有助於維持毛利率。伺服器雖當前規模有限，但隨著新客戶挹注，法人看好中長期增長潛力，然而，傳統手機與PC訂單下滑仍將構成營運壓力。

