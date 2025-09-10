3千元創業！34歲女靠副業「月賺1721萬」 曝翻身秘訣

34歲的Krista LeRay花不到3千元創業，現在月賺1721萬。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名34歲女子是位部落客，她的副業從一個不到100美元（約新台幣3019元）的手工興趣起步，一直到創辦公司Penny Linn（一家出售手繪畫布、配件等商品的新時代刺繡店），她將副業打造成月平均收入高達57萬美元（約新台幣1721萬元）的成功事業，並重新帶動刺繡文化在新一代間的流，她認為公司之所以成功，重要原因之一是自己為刺繡行業「帶來創新」。

外媒《Entrepreneur》報導，住在美國康乃狄克州的Krista LeRay是一位媽媽，過去經營部落格，是一名社群影響者（social media influencer）。小時候她從祖母那裡學會刺繡，並在大學時期持續這項興趣。2018年，她開始為家人製作訂製腰帶和婚禮用品，沒想到在新冠疫情來臨前，這個興趣成為她全心投入的副業起點。Krista LeRay剛開始根本沒打算創業，她說「我最初只是在Etsy上購買空白畫布和顏料，花不到100美元畫了第一個作品，分享在Instagram後，粉絲們紛紛詢問購買，這讓我意識到有市場需求。」

隨後，她利用部落格的公司帳戶下單購買配件與畫布，賣給90位同樣熱愛針繡的粉絲，做了幾幅畫布看到需求後，決定推出更多的線上系列。她招募親友協助手繪畫布，初期投入約5000美元（約新台幣15萬元）庫存及2000美元（約新台幣6萬元）運費和材料費，但最大成本仍是她親手繪製的時間。

被問到如果可以重來，會改變哪些做法？Krista LeRay表示這很矛盾，從一開始就親手操作每個環節，雖耗時卻讓她累積寶貴經驗，並掌握品牌運作模式。「如果早知道可以外包，會節省很多時間，但自己做的過程教會我手繪畫布的價值，也塑造了公司今日的品牌特色。」

Krista LeRay表示，公司之所以成功，原因之一是自己為刺繡行業帶來創新。她沒料到會面對來自許多供應商與資深從業者的阻力，剛開始，大家對她的想法與經營方式都很抗拒。Krista LeRay展現韌性，她表示2022年推出的壓克力系列曾被質疑缺乏創新，但如今該產品擁有專利並成為熱銷系列，她同時維持較低的批發利潤，讓刺繡更容易普及。

她的公司Penny Linn每年營收都成長2到3倍，創立五年來持續成長，2024年營收達440萬美元（約新台幣1.32億元），2025年已超過去年，預計再翻倍。Krista LeRay透露，目前月均收入約57萬美元，品牌持續擴張產品線及實體店，成為新一代刺繡愛好者首選。

