興達新1號機暫停運作 龔明鑫：要求備轉容量率6％以上

2025/09/10 18:06

經濟部長龔明鑫。（資料照）經濟部長龔明鑫。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕興達電廠昨晚發生火警，新型燃氣1號機目前暫停運作，新2-2號機尚須仔細檢視。經濟部長龔明鑫表示，會要求備轉容量率維持在6%以上，至於新2號機上線時程應不至於延後。

台電表示，本次事故影響範圍包括新2-2號機天然氣加熱器相關管線及輔助設備，主發電設備本體未受損壞；至於新1號機與新2-1機受影響程度輕微，將持續進行詳細檢查。

龔明鑫今下午在經濟部業務會報會前受訪表示，剛剛早上有回覆，為確保供電有更多的餘裕，不排除今天會去調度一些緊急備用的機組，讓備轉的容量率可以維持比較高的水準。

龔明鑫續說，會儘量將備轉容量率保持在非常安全的程度內，基本上會要求到至少保持在6%以上，那根據過往經驗，用電高峰是落在7月、8月，因此秋冬的用電量沒有想像中的急迫，經濟部會要求台電在排除安全疑慮後，儘速恢復。

媒體追問，新2號機預計要在年底前正式上線，事故發生後是否時程會延到明年？龔明鑫表示，應不至於，根據初步了解，這次的狀況不是很嚴重。

