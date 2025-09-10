晴時多雲

2025經濟韌性論壇》郭水義：將來銀行「雨天不收傘」 高標準完成社會公器責任

2025/09/10 18:03

今日由自由時報主辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」登場。圖右1為將來銀行董事長郭水義。（記者歐宇祥攝）今日由自由時報主辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」登場。圖右1為將來銀行董事長郭水義。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日由自由時報主辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」登場。純網銀將來銀行董事長郭水義指出，公司以「雨天不收傘」為信念，期望在重大災難時能維持營運不中斷，支援民眾與企業運轉，為此平時就以高標準來強化金融韌性。尤其將來銀行是「小核心、大周邊」、營運韌性高，才更能完成備援，盡到金融機構的社會責任。

郭水義今以「金融韌性」為主題參與高峰對談。他提到，無論是天災還是更嚴重的災害，金融機構要能做到「雨天不收傘」才能體現作為社會公器的責任，尤其如今銀行與電信都是國家關鍵基礎設施，電網、電信網、金融網需彼此串連才能讓金融體系維持運轉，尤其在全球經濟不穩時，如何串連、有效運作非常重要。

郭水義指出，銀行的資本與流動性是重要管理指標，不過在面對網攻、戰爭或疫情等緊急重大災害時，會比想像中更需要強化整體金融業的壓力測試，比現行更加強測試的困難性，以彰顯金融業在異地備援、上雲等工作的重要性，也能知道金融基礎設施的韌性。

將來銀行是純網銀，不同於傳統金融行庫，郭水義對此說明，純網銀無論面對週末、連假、農曆年假，都是每天24小時不間斷營運，對軟硬體架構的標準格外高，不過也具備「小核心、大周邊」的特性，因此上雲與異地備援也較容易完成，是一大優勢。

不過郭水義也強調，金融機構無論大、小都需盡責，應要以社會公器的來完成雲端與異地備援，並攜手電信、金融等跨領域機構，強化演練與加壓測試，這樣打造的營運韌性才更能應對天災、人禍與資安網攻等變局。

