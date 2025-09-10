曾有「台股多頭總司令」稱號 前國泰投信董事長張錫接任東海大客座教授

東海大學校長張國恩（左）聘僱張錫擔任財務金融學系客座教授。（校方提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕國泰投信前董事長張錫曾有「台股多頭總司令」稱號，今年7月申請退休後，正式接下東海大學財務金融學系聘書，擔任客座教授，張錫在國泰投信期間，曾稱「美國關稅不會太高」、看好台股在下半年「先蹲後跳」，高教人士關注未來實務投注課堂發展。

東海大學今天（10日）舉辦聘任儀式，校長張國恩頒發財務金融學系客座教授聘書給張錫，張錫是東海第31屆工業工程與經營資訊學系校友，與夫人劉玉珠，及在場的東海大學管理學院曾俊堯都是東海同屆同學，曾俊堯說，正是因為劉玉珠夫人「推了最後一把」，才讓張錫決定回到東海任教。

張錫年僅60歲，曾帶領國泰投信總管理資產規模突破兩兆元，在財經投信實務界具話語權，今年退休前，6月最後一次主持「國泰投信2025下半年投資展望暨ETF佈局新趨記者會」，認為在美國川普總統，對台實施暫時性對等關稅後，最恐慌、最壞情況過去了，看好台股在下半年「先蹲後跳」，有機會出現新高點。

張錫看好AI 需求依然強勁，他強調，退休後收到多家金控延攬，最終選擇回到母校，原因是「資產管理業最重要的是人才」，課程將結合理論與實務，採取小組討論與團隊合作方式，培養學生在職場最需的 Teamwork（團隊合作）能力。

