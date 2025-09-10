網紅要課稅了！財部：4類網紅須辦稅籍登記 明年6/30前為輔導期

財政部今發布「個人經常性於網路發表創作或分享資訊課徵營業稅作業規範」，境內網紅符合4條件，應辦理稅籍登記。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕網紅要課稅了！財政部今（10日）訂定發布「個人經常性於網路發表創作或分享資訊課徵營業稅作業規範」，境內網紅符合4條件之一，包括在我國設有實體固定營業場所、具備營業牌號或僱用人員協助處理銷售事宜，或透過網路銷售達營業稅起徵點，應辦理稅籍登記，依規定課徵營業稅，即起至2026年6月30日止為輔導期間。至於網紅課徵所得稅問題，財政部將另發布作業規範。

財政部說明，「網紅」指經常性於網路（包括社群媒體、影音平台、線上媒體等）發表創作或分享資訊的個人，「境內網紅」則指在我國境內設有固定營業場所、在境內有住所或居所、所使用電腦設備或行動裝置的安裝地在境內、使用行動裝置連結的手機號碼其國碼為我國代碼（886）、依相關資訊可判斷為我國境內的自然人（如帳單地址、銀行帳戶、IP位址、SIM卡）。

財政部表示，網紅授權平台利用其上傳創作或資訊播放廣告或提供相關付費服務，平台自廣告主或付費觀眾取得勞務收入（例如廣告收入或訂閱收入），而網紅達一定條件（如達一定粉絲人數）或與平台簽訂合約，自平台取得分潤性質勞務收入，形成網紅、平台、廣告主與觀眾四方連結的交易，屬新興網路交易型態，課徵營業稅作業規範如下：

一、境內網紅在我國設有實體固定營業場所、具備營業牌號或僱用人員協助處理銷售事宜，或透過網路銷售，其當月銷售額達營業稅起徵點（銷售貨物為10萬元、銷售勞務為5萬元），應辦理稅籍登記。

二、符合營業人要件的網紅提供的表演勞務，非屬執行業務者提供專業性勞務及個人受僱提供勞務；平台自廣告主或付費觀眾取得勞務收入、網紅自平台取得分潤性質勞務收入等營業模式，應分別課徵營業稅。

財政部說明，網紅自平台取得分潤性質勞務收入的營業模式，平台扮演中介角色提供無實體展演處所播放網紅表演勞務，須透過付費或免付費觀眾收看行為才能完成交易。這類勞務交易課徵營業稅方式，除依勞務訂約方（網紅與平台）判斷外，應以勞務收看及實際消費者（付費或免費觀眾）判斷，若觀眾位於我國境內，網紅自平台取得的分潤收入即屬我國營業稅課稅範圍。

舉例說明，境內網紅甲為營業人，其提供表演勞務授權境外平台YouTube使用、收益，自YouTube取得分潤性質勞務收入65元，其中源自境內付費或免付費觀眾收看部分占80%（即52元），因網紅甲表演勞務提供地、表演收看及使用地均在境內，由甲繳納營業稅；至於源自境外付費或免付費觀眾收看部分占20%（即13元），因甲表演勞務提供地在境內、表演收看及使用地在境外，可適用零稅率報繳營業稅。

財政部表示，上述規範屬網紅新興交易課稅新制，各地區國稅局將積極輔導，考量新制施行初期網紅及平台恐對相關規定不清楚，已訂定自今日起至2026年6月30日止（申報繳納於同年7月15日以前）為輔導期間，該期間內網紅及平台未依規定辦理稅籍登記、開立並交付統一發票或報繳營業稅，免依營業稅法規定處罰；網紅及平台若因疏忽違反規定，應主動補報補繳，以維自身權益。

