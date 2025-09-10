土城產業園區出版50週年專刊 劉揚偉：擠身全球科技巨擘的搖籃

經濟部土城產業園區今年滿50歲，園區將出版紀念專刊，未來於園區官網開放下載。（土城產業園區服務中心提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕經濟部土城產業園區今年恰滿50歲，為記錄園區重要歷史文件及影像，園區慶祝活動籌備委員會特別出版園區紀念專刊，這同時是全國首本介紹單一產業園區的刊物，鴻海科技集團董事長劉揚偉透過書面受訪向園區提到，「鴻海成立50年來，土城產業園區不僅是集團跳躍成長的起點，更是鴻海擠身全球科技巨擘的搖籃！」

該專刊由明志科技大學管理暨設計學院師生團隊協助，歷時半年、動員10餘名人力製作，專刊內容涵蓋園區發展歷程、土城廠協會沿革、重要大事記、廠商故事節錄、園區治理成果與花絮照片等。

慶籌會主任委員秦嘉鴻表示，出版專刊是慶祝活動中最基礎，卻也是最難的工作，歷經50年，廠商、人員皆有更替，資料蒐集不易，幸有許多熱心人士提供老舊照片、行政官員及廠商代表等口述歷史，加上服務中心同仁辛苦翻找、查對檔案，最終在明志科大師生的妙筆下完成。

園區專刊共訪談48人，包含鴻海、家喻戶曉的「明星花露水」，還有美食廠「貴族世家」、「聖瑪莉麵包」等知名廠商，其中，劉揚偉透過書面受訪也提到，「期許園區未來持續扮演產業創新平台，結合AI、電動車、資通訊等新興技術，成為台灣邁向淨零轉型與全球價值鏈關鍵角色的重要樞紐。

園區服務中心主任許雅美說，因應數位化時代，紀念專刊實體本將在9月26日的週年慶活動問世，惟數量有限，之後會在園區官網開放下載。

