晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

土城產業園區出版50週年專刊 劉揚偉：擠身全球科技巨擘的搖籃

2025/09/10 18:01

經濟部土城產業園區今年滿50歲，園區將出版紀念專刊，未來於園區官網開放下載。（土城產業園區服務中心提供）經濟部土城產業園區今年滿50歲，園區將出版紀念專刊，未來於園區官網開放下載。（土城產業園區服務中心提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕經濟部土城產業園區今年恰滿50歲，為記錄園區重要歷史文件及影像，園區慶祝活動籌備委員會特別出版園區紀念專刊，這同時是全國首本介紹單一產業園區的刊物，鴻海科技集團董事長劉揚偉透過書面受訪向園區提到，「鴻海成立50年來，土城產業園區不僅是集團跳躍成長的起點，更是鴻海擠身全球科技巨擘的搖籃！」

該專刊由明志科技大學管理暨設計學院師生團隊協助，歷時半年、動員10餘名人力製作，專刊內容涵蓋園區發展歷程、土城廠協會沿革、重要大事記、廠商故事節錄、園區治理成果與花絮照片等。

慶籌會主任委員秦嘉鴻表示，出版專刊是慶祝活動中最基礎，卻也是最難的工作，歷經50年，廠商、人員皆有更替，資料蒐集不易，幸有許多熱心人士提供老舊照片、行政官員及廠商代表等口述歷史，加上服務中心同仁辛苦翻找、查對檔案，最終在明志科大師生的妙筆下完成。

園區專刊共訪談48人，包含鴻海、家喻戶曉的「明星花露水」，還有美食廠「貴族世家」、「聖瑪莉麵包」等知名廠商，其中，劉揚偉透過書面受訪也提到，「期許園區未來持續扮演產業創新平台，結合AI、電動車、資通訊等新興技術，成為台灣邁向淨零轉型與全球價值鏈關鍵角色的重要樞紐。

園區服務中心主任許雅美說，因應數位化時代，紀念專刊實體本將在9月26日的週年慶活動問世，惟數量有限，之後會在園區官網開放下載。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財