「自拍最危險國家」榜首是它 致死最常見「項目」曝

〔財經頻道／綜合報導〕自拍是旅行中捕捉美好體驗最方便的方式之一，但有些地方自拍比其他地方更危險。《紐約郵報》報導，根據巴伯律師事務所（The Barber Law Firm）的一項新研究顯示，印度是世界上自拍最危險的國家。美國排名第2，俄羅斯第3名。

巴伯律師事務所編制「自拍最危險國家」榜單，研究人員調查了2014年3月至2025年5月期間全球發生的自拍相關事件。研究使用來自谷歌新聞的新聞報導，其中包括因自拍而直接導致受傷或死亡的案例。

印度成為全球最危險的國家，佔全球自拍相關事件的42.1%。在印度報告的271起自拍傷亡事件中，214人死亡，57人受傷。

研究人員指出，人口稠密的地區、容易進入的危險環境（如懸崖和火車軌道）以及強大的社群媒體文化是造成這現象的因素。

美國排名第2，死亡人數少很多。美國僅記錄了45人的傷亡，包括37人死亡和8人受傷。

俄羅斯則名列第3，傷亡人數為19人，18人死亡，1人受傷。雖然這些數字明顯低於印度，但仍凸顯出一種令人擔憂的模式，尤其是在遊客密集的地方，人們很容易忍不住捕捉危險的時刻。

巴基斯坦排名第4，有16人死亡，0人受傷；澳洲排名第5，有13人因自拍死亡，只有2人受傷。第5至第10名依序為印尼、肯亞、英國、西班牙和巴西。

研究表明，全球自拍致死的最常見原因是「墜落」，佔所有事故的46%。無論是從屋頂、懸崖還是高層建築墜落，與高空相關的事故仍然是最常見且往往最致命。

危險的自拍也並非新鮮事。2023年《醫學互聯網研究雜誌》的一項研究發現，與自拍相關的事件是一個公共衛生問題。該研究指出，在澳洲和美國，從懸崖邊緣墜落是水上場所自拍相關死亡的最常見原因，年輕女性和女孩受到的影響尤為嚴重。

為了自拍時的安全，務必注意周圍環境，避免過於靠近任何高聳懸崖的邊緣。同時，也要注意對周遭人的風險。

