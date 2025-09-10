晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

長榮航空8月營收183.25億元 歐美載客率90％

2025/09/10 17:34

長榮航空8月營收183.25億元。（長榮航空提供）長榮航空8月營收183.25億元。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空（2618）8月客運營收達117.37億元，貨運營收達45.41億元，合併營收達183.25億元。累計今年1月至8月合併營收達1470.69億元。

長榮航空指出，8月客運表現延續暑假的效應，歐洲航線需求持續強勁，平均載客率達90%以上，美洲航線亦為台灣赴美之傳統旺季，載客率近90%;東北亞及東南亞航線主力及旅遊熱點如松山—羽田、福岡、沖繩、吉隆坡、峇里島、峴港及清邁皆維持高載客率，港澳、中國航線訂位量亦穩定成長。

長榮航空說，因應即將到來的日本賞楓及九州地區旅遊需求，自2025年10月26日至2026年3月28日將增班。另外，看好歐洲旅遊市場，桃園—米蘭航線將自2026年1月16日起也增班。

另外，第三屆「2025馬祖國際藝術島」自9月5日起至11月16日止，長榮航空直營旅行社─長汎假期看好商機，推出結合觀展、景點與道地美食的團體主題遊程，且台北、台中皆可出發。

貨運方面，長榮航空說，在台灣AI伺服器與半導體設備、東南亞服飾與汽車零件，以及中國電商等貨源支撐下，整體出貨表現依然穩健。長榮航空持續充分運用客貨機腹艙運能，適時調整貨機機隊配置，穩固貨運營收表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財