長榮航空8月營收183.25億元 歐美載客率90％

長榮航空8月營收183.25億元。

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空（2618）8月客運營收達117.37億元，貨運營收達45.41億元，合併營收達183.25億元。累計今年1月至8月合併營收達1470.69億元。

長榮航空指出，8月客運表現延續暑假的效應，歐洲航線需求持續強勁，平均載客率達90%以上，美洲航線亦為台灣赴美之傳統旺季，載客率近90%;東北亞及東南亞航線主力及旅遊熱點如松山—羽田、福岡、沖繩、吉隆坡、峇里島、峴港及清邁皆維持高載客率，港澳、中國航線訂位量亦穩定成長。

長榮航空說，因應即將到來的日本賞楓及九州地區旅遊需求，自2025年10月26日至2026年3月28日將增班。另外，看好歐洲旅遊市場，桃園—米蘭航線將自2026年1月16日起也增班。

另外，第三屆「2025馬祖國際藝術島」自9月5日起至11月16日止，長榮航空直營旅行社─長汎假期看好商機，推出結合觀展、景點與道地美食的團體主題遊程，且台北、台中皆可出發。

貨運方面，長榮航空說，在台灣AI伺服器與半導體設備、東南亞服飾與汽車零件，以及中國電商等貨源支撐下，整體出貨表現依然穩健。長榮航空持續充分運用客貨機腹艙運能，適時調整貨機機隊配置，穩固貨運營收表現。

