興達電廠漏氣致災 台電：洩漏點在「法蘭」將全面檢討

2025/09/10 17:27

圖為法蘭（flange），用於連結兩段管線或管件的金屬構件，通常以螺栓鎖固，並夾入墊片以確保密封。（台電提供）圖為法蘭（flange），用於連結兩段管線或管件的金屬構件，通常以螺栓鎖固，並夾入墊片以確保密封。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電興達電廠發生大火，董事長曾文生9日緊急南下坐鎮，並於10日下午召開記者會。台電表示，目前持續進行事故細部調查，也將全盤檢討研擬改善措施。台電不會逃避責任，將持續與社會說明。

台電指出，興達燃氣新2號機組正進行試運轉測試，昨日晚間7點57分現場偵測到天然氣外洩，人員立即停機並通報，晚間8點5分起火，8點24分消防局進場滅火，8點40分現場已無明火，隨後火勢撲滅，無人員傷亡。

台電今與相關工程團隊赴現場勘查，天然氣洩漏點初步判斷為新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線「法蘭」，待現場搭架完成後將進一步檢視法蘭洩漏原因。後續將全面巡檢天然氣管線及法蘭等工程零件，盤查電廠內天然氣偵測點規劃，重新檢視緊急應變作為及相關通報機制。

台電說明，本次事故影響範圍包括新2-2號機天然氣加熱器相關管線及輔助設備，主發電設備本體未受損壞。新1號機與新2-1機受影響輕微，將持續進行詳細檢查，判斷是否影響主發電設備功能。

事故調查及相關復原準備完妥後，將提報高雄市政府同意才會恢復試運轉作業，台電不會逃避責任，將持續公開資訊向社會說明。

台電表示，新1號機已於6月接受調度，由於新2號機火警事故後，安全起見，配合進行天然氣管路安全檢查而停機。台電預估今（10）日尖峰備轉容量可維持10%以上、夜尖峰備轉容量約6%，為維持日夜尖峰備轉供電餘裕，將啟動緊備機組大林5號燃氣機組、興達4號機併聯發電，興達2號機待命。

台電補充說明，法蘭（flange）是用於連結兩段管線或管件的金屬構件，通常以螺栓鎖固，並夾入墊片以確保密封。

