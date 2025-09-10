晴時多雲

矽谷「晶片大神」半導體論壇當場徵才 宣布將設立台北辦公室

2025/09/10 17:23

被稱為「矽谷晶片大神」的Tenstorrent執行長凱勒（Jim Keller）來台參加SEMICON Taiwan大師論壇。（記者洪友芳攝）被稱為「矽谷晶片大神」的Tenstorrent執行長凱勒（Jim Keller）來台參加SEMICON Taiwan大師論壇。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕被稱為「矽谷晶片大神」的Tenstorrent執行長凱勒（Jim Keller）來台參加SEMICON Taiwan大師論壇，他指出，台北有很棒的人才，Tenstorren要在台北設辦公室，並招聘小晶片組工程師、CPU設計及AI模型驗證等人才，他當場打廣告說「如果你們需要工作機會，歡迎加入我們」。

Jim Keller開場就介紹自家公司是從事高效能、開放的AI電腦和晶片，採開源RISC-V架構提供CPU與AI處理器，他強調他的使命感就是降低AI訓練成本，讓更多人能以低廉成本組建訓練系統，發展出開放、創新的半導體生態圈。

Jim Keller並透露，公司要在台北設立辦公室，因台北有很棒的人才，已開始招募負責營運的人員，與台灣製造商合作，也要招聘一些小晶片組工程師、CPU設計及AI模型驗證等人才。 他肯定台灣以生產印刷電路板、封裝、系統、晶圓等知名，他希望成為這些工廠的一份子。

Tenstorrent已成立約8年時間，以高階AI電腦為主，Jim Keller表示，該公司正在打造一座專門製造高階AI電腦和高效能電腦需求的組件工廠。目前出貨的產品包括Galaxy Box、這是一款可擴展的伺服器。AI處理器出貨客戶包括LG，他們在電視晶片中加入Tenstorrent的AI處理器。

