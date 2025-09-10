晴時多雲

iPhone 17發布 鄭州富士康20萬人兩班制趕工

2025/09/10 17:22

iPhone 17發布，鄭州富士康20萬人兩班制趕工。（路透）iPhone 17發布，鄭州富士康20萬人兩班制趕工。（路透）

〔中央社〕蘋果（Apple）今天凌晨召開新品發表會。中國媒體日前直擊iPhone最大生產基地河南鄭州富士康，產線幾乎開滿，近20萬工人實施兩班制。有主管證實今年特別忙碌，「加班到飛起」，為招工給出的「返費」也再度漲到人民幣9000元。

在蘋果新品發表會前，界面新聞記者5日以「小時工」身分潛入富士康鄭州港區。廠房內，近20萬名工人實行兩班制，裝螺絲、貼膜、組裝零件，輸送帶持續輸送成型的iPhone 17，隨後產品進入包裝產線，被裝入印有蘋果logo的白色包裝盒。

報導指出，富士康鄭州港區規模最大的航空港廠區，是富士康中國最大工廠，也是蘋果全球最大組裝廠，多數iPhone高階機型在此組裝。每年8月中下旬至11月，這裡都會進入全年最繁忙時段，產線幾乎全滿。

一名人力資源仲介表示，「今年富士康招人是比去年招多了。8月份返費最高9800元（人民幣，約新台幣4.2萬元），那幾天高價的時候，一天都能進幾萬人，連著一個禮拜沒停過」。

報導解釋，返費（額外獎金）越高，意味著用工需求越迫切。隨著蘋果秋季新品進入生產期，返費在8月出現最高點，喊到9800元隨後回落，9月初又迅速回升突破9000元，高價再現。

然而廠區人力需求並非只進不出，因為兩班制工作模式消耗體力、加班成為常態，且派遣工本身流動性較強，廠區每日都有員工離開，需頻繁招工補缺口。

為應對波動，富士康將員工分為三類，一是「小時工」，每做滿1個月分2次發工資，分別是同工同酬薪資（底薪2100元、加班費、夜班補貼）和差價補貼。二是「返費工」，工資由額外返費和同工同酬薪資構成，做滿3個月後可領取返費。三是「正式工」，底薪2100元，沒有返費，但有五險一金、加班費與其他獎金。

目前iPhone 17系列在量產上升期，在鄭州港區工作近10年的線長黃運鵬表示，目前港區整體產線開動率已達8到9成。

33歲的老金在8月中旬以返費工身份入職，主要做貼泡棉的工作，儘管有加班費，工作強度還是超出他的預期，「每天兩眼一睜就是幹」。加班也成了常態，週一到週六他每天至少工作8小時，通常還要加班2小時，「工作日加班費是平時的1.5倍，週末2倍，組裡同事基本都選擇加班，大家還是想多賺點錢」。

這種緊張的生產節奏也得到公司層面的印證，報導引述一名富士康主管指出，從8月起廠區加班強度陡然提升，「加班到飛起」，去年沒這麼忙。至於後續生產節奏，還得看新品發布後的市場情況。

