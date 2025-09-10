晴時多雲

華航8月營收172.52億元 歷年同期次高

2025/09/10 17:19

華航8月營收172.52億元，歷年同期次高。（華航提供）華航8月營收172.52億元，歷年同期次高。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航集團8月合併營業收入為172.52億元，為歷年同期次高。其中，客運收入104.37億元，貨運收入55.27億元。華航今（10）日參加為期三天在台北南港展覽館盛大舉辦的 SEMICON Taiwan 國際半導體展，華航指出，參展重點在推廣 12 月 3 日即將開航的鳳凰城，希望搶下未來往返台美兩地的半導體人士的商機。

華航指出，8月客運中，以澳洲航線載客率最佳，其中雪梨近95%，而9月下旬為當地學生假期，預估大洋洲載客仍可維持高點。歐洲地區在9月仍是旅遊旺季，整體訂位率佳，飛往法蘭克福、布拉格及羅馬航班皆超過85%。緊接而來的10月將迎接日、韓的楓葉季，則以釜山訂位最為踴躍。

貨運方面，華航表示，8月貨運營收55.27億元，較去年同期增加 4.15%。8月受益於AI伺服器擴張，包機需求踴躍，帶動貨源穩定成長；隨著 9 月步入傳統貨運旺季，AI 伺服器、半導體設備與產品持續暢旺，加上個人電子新品發表，相關換機出貨潮預期將更進一步推升市場艙位需求。華航指出，將密切觀察市場動能，充分利用客貨機運能，積極爭取臨時高價包艙及包機，全力提升整體營運營收與獲利。

