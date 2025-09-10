2025經濟韌性論壇》林修銘：上市公司營運韌性強 證交所3大方向持續向前

今日由自由時報主辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」登場。圖左2為證交所董事長林修銘。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日由自由時報主辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」登場。證交所董事長林修銘指出，台股在今年4月美國宣布對等關稅後大跌、不過很快就恢復榮景，從低點至今漲逾44%，並在今（10）日創下新高，展現產業與金融業的營運韌性，證交所也將以3大政策持續推進台灣產業向前進。

林修銘今以「金融韌性」為主題參與高峰對談。他指出，台灣資本市場以AI、ICT產業佔比近7成，AI與半導體供應鏈領先全球，今年上半年上市公司成績營收達到20.61兆元、年增16%，表現不俗，未來證交所將以3大方向持續推進產業成長，包含：

１、打造「亞洲那斯達克（Nasdaq）」：證交所以台灣創新板引進新興產業與具備前瞻潛力的企業，未來將持續鬆綁規範，強化亞洲新創掛牌。

２、持續協助強化競爭力，提升資訊透明度以穩定投資人信心：企業今年仍面對全球關稅與匯率波動等變數，證交所將持續提供籌資支持，協助企業進行全球多元佈局等，鞏固國際競爭力。

３、亞洲資產管理中心政策持續推進：配合金管會等各單位，將台灣的產業、財務管理提升到世界級的標準，也期望藉此吸引國際資金持續進駐。

林修銘指出，儘管國際總經局勢動盪，台灣也面臨地緣政治風險，不過外資仍然持續買超台股，從今年5月至本月9日，外資累計買超金額達5415億元，截至8月底外資持股金額佔總體市值45%，顯示外資對台灣資本市場的信心。

林修銘強調，台灣產業持續推進多元化佈局，大型企業多在美國、印度等各地設廠，分散區域政治風險，尤其持續降低對中國曝險，加之資本市場自由開放，都是外資青睞台股的重要原因。

當今全球政經局勢快速變動，下半年上市公司的重要挑戰仍以關稅與匯率為最。林修銘認為，台灣直接對美出口佔比不高，加上上市公司持續推進生產多元化佈局，影響有限，不過證交所仍會攜手經濟部，持續扶植較為弱勢的產業，並敦促上市公司強化資訊透明公開，揭露匯率等變數對企業營運的影響，讓投資者有足夠資訊做投資判斷。

