伊頓斥資億元擴產台北廠 搶攻AI與資料中心商機

2025/09/10 17:01

伊頓於SEMICON Taiwan展出涵蓋UPS、配電、模組化資料中心與電子元件的完整電力管理解決方案。（記者張慧雯攝）伊頓於SEMICON Taiwan展出涵蓋UPS、配電、模組化資料中心與電子元件的完整電力管理解決方案。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕AI浪潮下資料中心與半導體產業的能源需求浮現!伊頓於今年國際半導體展推出全新UPS（不斷電系統）及多元電力解決方案，伊頓電氣台灣與菲律賓總經理林鈺培表示，伊頓台北廠斥資上億元，新增5條產線，並擴大實驗室、提升超過五成的產能，不僅引進新一代 UPS 在台量產，更建立模組供應鏈輸出全球。

2025年SEMICON Taiwan伊頓展出五大類型解決方案，涵蓋UPS、配電、模組化資料中心與電子元件的完整電力管理解決方案，應用範疇涵蓋半導體、高科技、資料中心、電信、醫療與金融產業。

林鈺培指出，伊頓台北廠不僅連續6年榮獲伊頓全球模範工廠，更承擔新品研發與製造任務，此次發表的New Castle UPS即為台灣製造的代表性成果；他解釋，伊頓近兩年在台投資超過1億，新增5條產線並擴大實驗室、提升超過五成的產能，不僅引進新一代 UPS在台量產，更建立模組供應鏈輸出全球，同時強化故障分析中心與設備，加速解決台灣客戶問題 ; 未來3年將持續升級電力設施與測試設備，導入多款新機種量產，並因應資料中心與AI的快速成長，全面提升大型UPS的產能與組裝能量，協助客戶強化能源效率與營運韌性。

伊頓表示，New Castle屬於在線式雙轉換拓撲架構，具備65-145Vac超寬輸入電壓範圍與DSP精確控制能力，能有效因應電壓波動與頻率不穩等多種電力品質問題，並可搭配發電機使用，同時具備高達94%的ECO節能模式與智慧化電池管理，能顯著提升運行效率與電池壽命，關鍵部件採用防潮、防塵的Coating設計，提升長期可靠性。

