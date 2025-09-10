賴清德提鬆綁外籍家庭幫傭門檻 勞動部稱仍在評估

勞動部今日舉行中元普渡，部長洪申翰接受媒體聯訪。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕總統賴清德接受自由時報獨家專訪時，拋出「鬆綁」外籍家庭幫傭申請門檻政策，讓「1個小孩」即可申請，釋出婦女勞動力。但此政策曾於2023年被提出並進行研議，也被立委要求進行性別衝擊評估，相關政策的準備進度如何？勞動部長洪申翰今日在媒體聯訪中，不願正面回應，仍僅以「目前在做整體性的評估」回應。

勞動部今日舉行中元普渡，由部長洪申翰及各單位主管共同祭拜，祈求勞動部員工們工作順利、身體健康，普渡結束後洪申翰接受媒體聯訪，媒體詢問總統賴清德「鬆綁」外籍家庭幫傭申請門檻的政策，勞動部將如何落實總統的期望？是否面臨壓力？

請繼續往下閱讀...

勞動部長洪申翰指出，賴總統的出發點，是希望能夠降低家務照顧者的負擔，這也是行政部門一直以來非常重視的方向，勞動部已經進入評估階段，包括家庭幫傭的需求的狀況，以及本國工作者的就業機會等議題，勞動部會多聆聽各界的意見，以做進一步的研議。

媒體質疑，因賴清德以在專訪中明確指出「鬆綁」外籍家庭幫傭申請門檻的政策，是否「開放」已是既定的方向？洪申翰表示，目前還在進行整體性評估的階段。至於評估的內容，所有與此議題相關、需要思考與能夠考慮的部分，勞動部都會一併考量。

事實上，開放外籍家庭幫傭申請門檻的議題，曾於2023年積極討論，勞動部當時也曾研議鬆綁，但遭部分立委、婦女團體及勞團大力反對，原因在於保母、清潔等從業人員均為本國籍中高齡婦女，若增加聘請外籍幫傭，不利國人就業，也與政府推動的公共托育、準公共化托育政策相違背。當年行政院性別平等委員會也曾針對此議題討論，最後建議「需審慎研議外籍家庭幫傭政策」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法