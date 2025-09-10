晴時多雲

台中國際會展中心10月試營運 特約餐飲業者搶先進駐

2025/09/10 16:33

台中國際會展中心舉行特約餐飲合約商簽約儀式。（記者廖耀東攝）台中國際會展中心舉行特約餐飲合約商簽約儀式。（記者廖耀東攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中國際會展中心是台中近年重大公共建設，會展中心東側是由市府自行出資興建，預算達88億元，預計今年12月下旬正式營運，10月將進行試營運，阿秋餐飲集團搶先進駐台中國際會展中心，今（10）日舉行特約餐飲合約商簽約儀式，民眾關心的美食街預計明年初營運，將有台中在地品牌歐克佬咖啡進駐。

台中國際會展中心擁有8000人展覽空間、10000人會議廳、700桌宴席規模，是中台灣全新地標，阿秋餐飲集團指出，透過專業的餐飲規劃與活動整合服務，讓台中國際會展中心成為兼具「吃、住、會、展」的全方位新地標。

至於民眾關心周邊停車問題，台中市府交通局今日指出，會展中心平面與地下停車格有8百多個車位，中央公園北側有401格車位，綠美圖有格車位，周邊經貿6與經貿8兩塊空地將會整地，全部一共可容納2800個以上車位，若有大型展覽或宴會活動，將提早宣導停車資訊與動線規劃，防範交通壅塞。

