爐主新2號機還沒調度！興達新1號機衰遭波及 衝擊夜尖峰少3％

2025/09/10 15:39

興達電廠9日晚間大火。（資料照）興達電廠9日晚間大火。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕高雄興達電廠更新擴建3部大型天然氣機組，9日晚間興達新2號機因天然氣洩氣造成嚴重火警，高雄市下令暫時停工，「爐主」新2號機預計11月才會接受調度，但卻波及到「隔壁鄰居」、已接近滿載的興達新1號機，導致今夜間備轉率將損失超過3%，不過，經濟部下令台電務必保6%，台電會動用2到3部緊急備用機組。

政府力推「增氣減煤」，興達電廠為南部重要發電廠，興達電廠也正在擴建3部大型的燃氣機組，包括新1號機到新3號機，每部機組裝置容量達130萬瓩、合計3部共390萬瓩。

9日晚間興達新2號機疑似在新設備加入測試時，漏氣而引發大火，高雄市府隨即要求台電更新工程須暫時停工；負責調度電力的台電感到緊張，但關鍵並非在興達新2號機身上，而是已在接受調度的興達新1號機，是重要供電大軍。

根據台電排程，興達新1號機預計今年6月已接受調度，預計12月商轉；興達新2號機今年11月接受調度，明年3月商轉。

據了解，興達新1號機正申請電業執照，還沒拿到執照前，都屬於測試機組，不過，興達新1號機已穩定、近乎滿載，台電解釋，只要是「接受調度」機組，其測試的排程穩定，可納入隔天備轉容量（率）預估，但新2號機還在初期測試階段，排程隨時都可能調整，就不會納入備轉容量預估。

台電坦言，尚無法確定高雄市停工多久，因此對供電影響較大會是興達新1號機組，以夜尖峰來看，就會減少超過3%備轉容量率，目前台電確定動用除役的大林5號、轉緊備的興達4號、興達2號則待命，估計最多可供應160萬瓩，全力將備轉容量率維持在6%。

至於興達新3號表訂明年11月接受調度、後年3月商轉，目前時程是否延宕則要實際進入勘查、盤點才能釐清。

