晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

搶進輝達Rubin平台商機 三集瑞-KY看2026年成長動能可期

2025/09/10 15:06

被動元件電感廠三集瑞-KY董事長林伙利表示，隨著輝達新一代AI運算平台Rubin進入市場時程逐漸明朗，相關應用對高效能電源元件需求大幅提升，看好明年營運成長可期。（記者張慧雯攝）被動元件電感廠三集瑞-KY董事長林伙利表示，隨著輝達新一代AI運算平台Rubin進入市場時程逐漸明朗，相關應用對高效能電源元件需求大幅提升，看好明年營運成長可期。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件電感廠三集瑞-KY（6862）今日舉行法說會，董事長林伙利表示，受惠電池模組等新產品陸續通過客戶認證並出貨放量，8月營收較上月大增14.16%，同時，隨著輝達新一代AI運算平台Rubin進入市場時程逐漸明朗，相關應用對高效能電源元件需求大幅提升，看好明年營運成長可期。

林伙利指出，三集瑞-KY長期與國際大廠維持良好合作供應關係，應用於Rubin的對應產品已完成送樣並陸續通過認證，預期將隨新平台正式上線而開始放量，帶動2025年底起至2026年供應鏈快速成長；他認為，AI與伺服器對電感所需的數量較過去成長1.5-2倍以上，而AI高速運算特性使電源管理系統需兼顧高功率密度與低電壓大電流輸出，三集瑞已完成客戶所需規格，並突破生產技術門檻，將採用一體成型式TLVR等新架構以提升瞬態響應與整體效率，同時透過數位化管理實現即時調整，搭配散熱與模組化設計，確保高效能運算下的穩定性。

此外，三集瑞-KY也積極投入電池備援電力模組（BBU）磁性元件研發專案，林伙利指出，目前開發8kW電池備援電力模組成套磁性元件專案已完成圖面設計製樣，未來隨著機器人與無人機持續導入AI功能，市場對電源元件的需求規格日益提升，包括高頻化、耐大電流、擴大工作溫度範圍、提升整體效能並降低電流損耗，還能兼顧小型化與薄型化設計。

同時，三集瑞-KY更積極推進泰國廠生產佈局，擴大生產流程自動化，設立全自動生產流水線，進一步提升生產效率良率、管控人力成本，最快在明年第二季完成建廠與試產，預計在取得供應鏈認證資格後，正式投入量產行列，配合市場需求成長，推動集團營運向上動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財