興達電廠火警引爆陳其邁怒火 向台電董事長曾文生表達抗議

2025/09/10 15:10

興達電廠火警引發陳其邁怒火，向台電表達抗議。（記者洪臣宏攝）興達電廠火警引發陳其邁怒火，向台電表達抗議。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕興達電廠9日夜間火警引爆地方怒氣，高雄市長陳其邁今（10）日批台電未能及時向居民說明火警搶災，他對此相當不滿，他已當面向台電董事長曾文生表達抗議，他說，台電應該跟社區建立溝協調機制，不應該再犯這種錯誤。

興達電廠9日夜間8時許發生火警，里長及居民前往關切時怒氣沖沖，一度與副市長林欽榮發生推擠，陳其邁今日參加優良教師表揚大會，還原昨天經過，並為林欽榮緩頰。

陳其邁說，興達電廠新2號燃氣機組發生天然氣外洩引發火災，要求台電必須新建1、2號機停機做安全檢查，確保安全無虞才會准許試運轉，如果沒有安全保障，不會讓它進行試運轉動作，工安非常重要，尤其興達電廠與茄萣、永安居民接近，工安會引起居民不滿，台電必須做好社區溝通，資訊透明，讓居民了解。

他說，他昨夜近9點抵達現場，第一時間就要求台電必須出面說明，到了近11點第二次要求說明，台電遲未向居民說明，他非常不滿，他也向台電董事長曾文生表達抗議，台電到了深夜11點多才說明。

他說，原則上，應該要適時揭露火警搶災的步驟，希望未來有類似相關事件，台電應該跟社區建立溝協調機制，不應該再犯這種錯誤。

至於林欽榮與里長疑發生推擠，陳其邁表示今早已經親自致電里長們。

