貨運挹注 星宇航空8月營收年增14％

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）2025年8月營收為37.75億元，月減5.9%，年增率14%。1~8月累計總營收達297.51億元，年成長29%，創歷年同期新高。

星宇8月營收中，客運營收29.80億元，年增5%，貨運營收為4.76億元，年增45%，星宇指出，貨運因郵遞貨量占比小，較不受美國取消全球小包裹免稅政策影響，而受惠AI伺服器與半導體等高價值貨物需求熱絡，使亞洲輸美市場價量齊揚，後續將密切關注美國政策及航空市場變化，靈活調整航網與艙位配置，以降低影響並維持市場競爭力。

航網拓展方面，星宇航空指出，與美國航空啟動聯航合作，明年1月15日台北-鳳凰城航線啟航，鳳凰城為美國航空於美國西南部的重要樞紐，旅客可前往超過40個美國內陸航點。

另外，星宇航空已陸續公布冬季班表時刻，為迎接日本賞楓季節，福岡航線調整以A330neo廣體客機營運，且台中－沖繩航線將規劃逐步增班至每日2班，顯示沖繩淡季不淡，旅運需求看漲；除日本航線外，星宇航空亦看好年末泰國旅遊市場旺季，因此將以A350-900廣體客機營運台北-曼谷航線，每日2班。

