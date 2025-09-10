晴時多雲

撼訊顯卡出貨暢旺 8月營收年增2倍創同期新高

2025/09/10 14:47

撼訊受惠於客戶新品市佔提升，帶動旗下顯卡主業逐步回溫。（撼訊提供）撼訊受惠於客戶新品市佔提升，帶動旗下顯卡主業逐步回溫。（撼訊提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡廠撼訊（6150）受惠於營運回溫，加上下半年主要客戶穩定拉貨，8月營收7.3億元，月增77.9%、年增288.8%，創下歷史同期新高，今年前8個月營收累計為49.59億元、年增76.74%。管理層持續看好下半年逐季成長，全年營收較去年成長雙位數百分比。

撼訊受惠於超微（AMD）新品市佔提升，帶動旗下顯卡主業逐步回溫，除了傳統消費性顯卡外，公司業務層面已擴展至工作站（Workstation）與邊緣AI應用，包括針對AI推論設計的高階顯卡，可支援多卡串聯，鎖定金融交易、電商行銷、智慧製造等場景。公司透露，目前相關專案已開始挹注營收，下半年有望放量。

目前為止，撼訊也正在同步推進邊緣AI（Edge AI）與循環經濟兩大新引擎，旗下蘆竹廠已具備投產資格，具備廢電池回收與金屬提煉能力，可再生鋰、鈷、鎳、金、銀等關鍵材料。使用回收料打造的鋰電池更斬獲日本松下電器（Panasonic）訂單，本季逐步小量出貨，後續可望進一步著眼於稀土相關產業。

撼訊展現「不再只是板卡廠」的轉型企圖，在循環經濟層面，更接獲日本市場小量訂單，後續將進一步鎖定東南亞與歐洲擴張，此外，集團研發的二氧化碳（CO₂ ）捕捉機有望於下半年小量出貨至日本、印尼，完善新事業領域，成為繼顯卡之外的第二成長曲線。

