今年最大宗 興富發近4.19億元賣掉北市松江路店面

〔記者徐義平／台北報導〕今年北市最大宗店面交易案，上市建商賣掉「啞巴兒子」，進帳近4.19億元。根據台北市最新實價揭露，興富發建設以近4.19億元賣掉在北市松江路上、高價住宅案「松江1號院」的1樓店面，且該筆是帶租約賣掉，也是該社區自2018年以後、相隔7年再度有實價揭露紀錄。

根據最新實價揭露，該店面屋齡11年、建坪約270.42坪（包括4車位、約38.64坪），4個車位價格為1200萬元，進一步扣除車位坪數與價格，拆算每坪單價約175.56萬元，買家是法人越好國際，房產業者指出，目前該店面由銀行業者承租中。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，松江路商業活動活絡、公司行號林立，是銀行業一級戰區，初步統計松江路上就有超過15家國內、外銀行分行據點，而此次交易店面由銀行承租，該銀行自建案完工後即進駐，進駐時間已超過10年。

投報率推估3%以上

而銀行承租的店面通常是受到投資人喜愛，主因是租客穩定、加上租約長，且租金繳交穩定，建物維護品質佳等特色，而該店面周邊店面行情，每月每坪約3500至4000元，換算投報率達3%以上，以目前店面的交易來說，投報率相當具吸引力。

不過，丁玟甄也點出，近幾年網路銀行發展，不少銀行也啟動分行據點的合併計畫，因此在評估時也需特別注意商圈發展強弱，以及分行未來承租的穩定性。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，松江路一直是商務、觀光的熱門商圈，近年都更、危老案件很多，包括：新壽南京、六福客棧、東元大樓、國建民生、國壽松江、力麒松江、康華飯店等，未來還有聯邦銀行大樓都更、慶泰飯店整建，不但市容條件升級，也增加商業價值，自然提供資產投資意願。

