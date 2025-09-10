晴時多雲

徹底涼透！中國「9款車」一個月僅賣出1輛 名單曝光

2025/09/10 15:48

今年8月，中國有9款車月銷量僅1輛，被形容為「孤勇者」。（擷取自中國社交平台）今年8月，中國有9款車月銷量僅1輛，被形容為「孤勇者」。（擷取自中國社交平台）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國汽車市場的競爭正進入白熱化階段，呈現出「強者恆強、弱者出局」的兩極分化態勢。據《第一財經》報導，今年8月，共有650款車型取得零售數據，其中銷量最高的吉利星願交付4萬6057輛，成為當月唯一突破4萬輛的車型，累計前十名車型合計交付29萬輛，展現頭部效應愈發集中。

然而，另一端的車市卻顯得慘淡，8月共有31款車交付量跌至個位數，其中9款車月銷量僅1輛，被形容為「孤勇者」。這些車型包括百萬元級的比亞迪仰望U9豪華車，也有一汽豐田奕澤IZOA、北京現代菲斯塔、廣汽本田極湃1等十多萬元級的主流市場車款，還有上汽大通 （Maxus）G70、上企通用凱迪拉克CT4、比亞迪唐EV、長安CS95、北京汽車越野BJ80等車款。

另外，部分車型的下滑尤為明顯。例如，廣汽本田極湃1今年1月還能交付777輛，但2月卻如墜崖式的下跌、僅剩8輛，5月至8月的月銷量更幾乎掛零。凱迪拉克CT4今年1至8月僅賣出25輛，且3月與7月均為零銷售。

與此同時，特斯拉Model Y與五菱宏光MINI EV的銷量則依舊強勁，均保持在3萬輛以上，凸顯市場集中化趨勢。

整體來看，中國車市正在快速淘汰表現不佳的車型，頭部品牌與熱門車款的優勢不斷擴大，弱勢車型則加速退出市場，行業洗牌進程加速。

