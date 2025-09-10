晴時多雲

臨床試驗延後股價跌停 康霈*火速發新聞稿說明

2025/09/10 13:26

康霈因臨床試驗延後股價跌停，公司火速發新聞稿說明。圖左為康霈董事長徐坴暉、圖右為總經理凌玉芳。（圖:康霈提供）康霈因臨床試驗延後股價跌停，公司火速發新聞稿說明。圖左為康霈董事長徐坴暉、圖右為總經理凌玉芳。（圖:康霈提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕生技熱門股康霈*（6919）昨法說會表示因旗下減肥藥臨床三期試驗將延後半年啟動，導致今日股價跌停，康霈*中午火速發出新聞稿表示，公司主動選擇「待優化完成，延後半年再開始收案」，可以更加確信完成兩項樞紐三期後，旗下減肥藥非常有機會順利取得查驗登記。

康霈指出，FDA對公司研發的CBL-514擬定適應症、三期試驗設計、產品安全性與療效均無疑慮，FDA並未禁止公司啟動三期收案，僅建議將受試者自評量表（PR-AFRS）表達方式優化，用更淺顯易懂的方式讓受試者更好判讀，以減少誤判。且評分範圍與等級均維持不變，調整僅在於表達方式，旨在確保受試者能更直觀、準確地判斷。

康霈*執行長凌玉芳昨於會中強調：「我們選擇採納FDA的建議，重視品質、謹慎，而非只求快速完成，主動將三期收案延後半年，以完成量表優化，可以更加確信完成兩項樞紐三期後，CBL-514非常有機會順利取得查驗登記。這不但讓數據更精準，更有望加速我們與國際藥廠的授權合作進展」。

康霈亦在會中表示，CBL-514的全球授權洽談進展順利，目前已有部分談判進入實質階段。

