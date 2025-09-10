北市國宅仍搶手 5處擠進前10大熱銷社區

「成功國宅」因地段優勢、房價親民等優勢，拿下近1年台北市前十熱門交易排行榜第二名。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕近1年台北市前十大交易熱門社區，國宅便占了5個名次。根據房仲業者彙整近1年北市交易量前十大的社區，大安區成功國宅、中山區大直美堤花園、萬華國光國宅、青年新城，以及信義區忠駝國宅等全數都在榜單內。

根據永慶房產集團彙整內政部實價登錄資訊，北市近1年交易量最大的社區要數萬華區「台北晶麒」，近1年累積揭露40戶，平均每個月超過3戶成交，而前十大排行榜中有5個是國宅。

請繼續往下閱讀...

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，萬華區「國光國宅」與「青年新城」近一年分別揭露16戶、15戶，排名各居第五名與第六名，而兩社區皆鄰近青年公園，享有公園綠地、屋齡落在40年上下，且周邊生活機能完善，目前每坪單價落在6至7字頭。

除上述兩處國宅外，「成功國宅」、「大直美堤花園」與「忠駝國宅」也都進入前十大熱門交易社區，陳金萍分析，位於大安區的「成功國宅」以及信義區的「忠駝國宅」雖屋齡偏高，但地段佳、生活機能完整，且坪數規劃符合家庭需求，再加上房價相對於周邊的中古住宅親民，使得國宅在市場上形成「高流通性」優勢。

至於，中山區「大直美堤花園」則位於大直重劃區，陳金萍指出，該國宅享有鄰近基隆河景觀與寬敞綠地，周邊生活圈發展成熟，社區屋齡約25年，屬於相對年輕的國宅社區，每坪均價約74.9萬元，房價相對周邊豪宅聚落親民許多。

小標：國宅屋齡高 須留意屋況

最後，陳金萍提醒，台北市的國宅社區多位在開發成熟的地段，擁有完善交通及生活機能，價格也相較周邊中古大樓來得親民，加上管理費便宜、公設比低，以及開放式中庭設計，相當適合家庭或銀髮族群居住，因此，吸引不少購屋民眾關注。不過，也因為興建時間早，多數國宅社區屋齡偏高，總戶數多，民眾購買時仍須留意檢視屋況情形，並根據屋況規劃修繕計畫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法