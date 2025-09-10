基層怨新青安首購貸不到 綠營盼楊金龍下鄉傾聽

新青安申貸戶排除在「銀行法」第72之2條不動產放款比率限制之外，此舉可讓低迷的房市氛圍稍微打開僵局。（資料照）

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進在臉書發文，直指基層年輕抱怨新青安房貸「首購貸不到」，營建、營造、房仲、銀行也遭重挫，打炒房不能變打產業，抑制投機也不能因錯誤政策變成「經濟凍結」，呼籲央行總裁楊金龍下鄉傾聽基層，讓政策回到專業、民生。

邱嘉進表示，最近基層有許多年輕朋友抱怨，他們是首購族，卻被銀行以「沒有額度」為由拒絕，新青安房貸根本貸不到。營建、營造業哀聲四起，中小型建商倒閉、房仲公司接連關門，連銀行界朋友也直言「再這樣下去也要去喝西北風了」。

邱嘉進指出，政府推動危老、都更，卻因「集中度」規範而停擺，城市更新被卡死，過去8波打房措施，央行一路加碼限貸、提高自備款、限制第二屋以上貸款、設限法人購屋、緊縮建築融資，甚至波及工業區廠房與都更專案，卻沒有區分投機與剛性需求，結果投機客不痛不癢，反而讓首購族、建築產業及基層就業成為最大犧牲品。

邱嘉進強調， 打囤房、遏止惡意炒房，我們絕對支持！這是社會共識，也是市場健全的必要手段。但不能打炒房變成打產業！抑制投機本來是對的，卻被錯誤政策硬生生導向「經濟凍結」。 他也質疑，央行決策是專業，還是「一個人的江湖」？據聞內部意見分歧，仍以強硬路線拍板，呼籲央行廣泛聽取經濟學者、產業及基層民眾的意見，而不是閉門拍板。

邱嘉進表示，出口商因匯率暴升蒙受巨損，壽險業財報受傷，民怨指數爆表，連總統施政滿意度都被拖累，過去央行總裁彭淮南能拿下 14A 國際央行總裁評比，楊金龍卻跌到 B+，不只是台灣人失望，國際市場也在看衰。

邱嘉進呼籲， 央行的角色應該是平衡市場與民生，而不是一味踩煞車。政策如果已經走鐘，就該立即調整。拜託楊金龍總裁，下鄉走走，聽聽基層聲音，讓央行回到專業、回到民生

