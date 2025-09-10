晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

基層怨新青安首購貸不到 綠營盼楊金龍下鄉傾聽

2025/09/10 12:37

新青安申貸戶排除在「銀行法」第72之2條不動產放款比率限制之外，此舉可讓低迷的房市氛圍稍微打開僵局。（資料照）新青安申貸戶排除在「銀行法」第72之2條不動產放款比率限制之外，此舉可讓低迷的房市氛圍稍微打開僵局。（資料照）

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進在臉書發文，直指基層年輕抱怨新青安房貸「首購貸不到」，營建、營造、房仲、銀行也遭重挫，打炒房不能變打產業，抑制投機也不能因錯誤政策變成「經濟凍結」，呼籲央行總裁楊金龍下鄉傾聽基層，讓政策回到專業、民生。

邱嘉進表示，最近基層有許多年輕朋友抱怨，他們是首購族，卻被銀行以「沒有額度」為由拒絕，新青安房貸根本貸不到。營建、營造業哀聲四起，中小型建商倒閉、房仲公司接連關門，連銀行界朋友也直言「再這樣下去也要去喝西北風了」。

邱嘉進指出，政府推動危老、都更，卻因「集中度」規範而停擺，城市更新被卡死，過去8波打房措施，央行一路加碼限貸、提高自備款、限制第二屋以上貸款、設限法人購屋、緊縮建築融資，甚至波及工業區廠房與都更專案，卻沒有區分投機與剛性需求，結果投機客不痛不癢，反而讓首購族、建築產業及基層就業成為最大犧牲品。

邱嘉進強調， 打囤房、遏止惡意炒房，我們絕對支持！這是社會共識，也是市場健全的必要手段。但不能打炒房變成打產業！抑制投機本來是對的，卻被錯誤政策硬生生導向「經濟凍結」。 他也質疑，央行決策是專業，還是「一個人的江湖」？據聞內部意見分歧，仍以強硬路線拍板，呼籲央行廣泛聽取經濟學者、產業及基層民眾的意見，而不是閉門拍板。

邱嘉進表示，出口商因匯率暴升蒙受巨損，壽險業財報受傷，民怨指數爆表，連總統施政滿意度都被拖累，過去央行總裁彭淮南能拿下 14A 國際央行總裁評比，楊金龍卻跌到 B+，不只是台灣人失望，國際市場也在看衰。

邱嘉進呼籲， 央行的角色應該是平衡市場與民生，而不是一味踩煞車。政策如果已經走鐘，就該立即調整。拜託楊金龍總裁，下鄉走走，聽聽基層聲音，讓央行回到專業、回到民生

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財