興達電廠爆炸延遲通報？ 引發里長怒火 高市勞工局這樣回應

2025/09/10 11:50

興達電廠爆炸延遲通報？引發里長怒火，勞工局回應無人傷亡不需回報。（資料照）興達電廠爆炸延遲通報？引發里長怒火，勞工局回應無人傷亡不需回報。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕台電興達電廠昨晚發生爆炸火警，引發永安區多名里長不滿，質疑爆炸早在昨天下午就發生，台電、包商疑未及早告知疏散？勞檢處是否掌握工安發生時間，勞工局表示，這起意外因無人傷亡，事業單位不需在8小時內通報。

興達電廠昨晚八點多發生爆炸火警，副市長林欽榮趕赴現場了解狀況，遭永安區鹽田里長柯男烈、新港里長何應成及永安區里長聯誼會主席、維新里長蔣福山等人不滿推擠，現場十分火爆。

柯男烈不滿指昨午3點左右，廠區工作人員就跟附近居民說，電廠裡面2號機阿摩尼亞外洩，相關人員已疏散，卻未告知周邊居民，痛批台電和包商惡劣，不按程序通報、通知在地居民，極可能陷居民於危險之中，昨晚一度與官員發生拉扯。

勞工局今天被媒體追問發生及通報工安意外的「時間」，勞工局表示，市府依據職安法第37條規定，發生職業災害致有人員死亡、3人以上受傷，或1人以上受傷需住院治療者，事業單位應於8小時內通報勞動檢查機構。

勞工局強調，因昨日並無人員傷亡，故不適用前開規定，勞工局昨依府內通報作業於第一時間獲知消息，即派員前往現場。

