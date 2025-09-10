小米抓內鬼！中國區總經理王騰洩機密訊息 直接被辭退

小米週一（8日）公告，其中國區市場部總經理王騰被辭退，原因是洩露公司機密訊息。（圖擷取自王騰微博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國科技巨頭小米週一（8日）公告，其中國區市場部總經理王騰被辭退，原因是洩露公司機密訊息，並存在利益衝突等嚴重違規違紀行為。王騰對此回應稱，承認過去存在失職，但強調未涉及違法行為，並感謝小米創辦人雷軍及公司主管多年培養與信任，稱「非常不捨離開，未來仍會一如既往支持小米與REDMI。」

綜合媒體報導，小米週一發出《關於對中國區員工王騰違規違紀行為處理的通報》的內部郵件，信中指出，王騰泄露公司機密信息，且存在利益衝突等嚴重違規違紀行為，根據相關制度規定，公司決定給予王騰辭退的處分。

王騰隨後在微博回應：「很慚愧跟大家說聲抱歉，過去犯了一些錯誤，接受該有的代價。感謝雷總（雷軍）和公司各位領導過去多年的培養和信任，非常不捨離開。未來仍然會一如既往的支持小米，支持REDMI。」他在文中也透露，會先休息一段時候再重新開始。

王騰被辭退的消息引發各界議論，甚至出現了王騰出售小米機密等說法，這讓王騰週二（9日）在微博上發文澄清，文章稱：「關於我的離職，網上看到很多謠言，都是假消息，簡直離譜。」他在文中強調說：「沒有竊取公司機密出售，沒有收人錢財。有失職行為，在深刻反省中，但沒有做違法行為！」

據公開資料，王騰於2016年加入小米集團，初期擔任產品總監。2020年3月轉入REDMI團隊，擔任產品總監，並主導開發了REDMI K40系列等機型，並在2023年9月接任REDMI品牌發言人、市場部總經理。

到了2024年2月，王騰接替盧偉冰升任REDMI品牌總經理，全面負責品牌運營與產品規劃。2024年5月，兼任小米中國區市場部副總經理，分管電商與零售市場。2024年12月底，晉升為小米中國區市場部總經理，同時保留REDMI品牌總經理職位，王騰也因此成為小米手機業務核心管理者之一。

王騰週二（9日）在微博上澄清，稱：「關於我的離職，網上看到很多謠言，都是假消息，簡直離譜。」（圖擷取自王騰微博）

