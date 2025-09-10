晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

小米抓內鬼！中國區總經理王騰洩機密訊息 直接被辭退

2025/09/10 13:10

小米週一（8日）公告，其中國區市場部總經理王騰被辭退，原因是洩露公司機密訊息。（圖擷取自王騰微博）小米週一（8日）公告，其中國區市場部總經理王騰被辭退，原因是洩露公司機密訊息。（圖擷取自王騰微博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國科技巨頭小米週一（8日）公告，其中國區市場部總經理王騰被辭退，原因是洩露公司機密訊息，並存在利益衝突等嚴重違規違紀行為。王騰對此回應稱，承認過去存在失職，但強調未涉及違法行為，並感謝小米創辦人雷軍及公司主管多年培養與信任，稱「非常不捨離開，未來仍會一如既往支持小米與REDMI。」

綜合媒體報導，小米週一發出《關於對中國區員工王騰違規違紀行為處理的通報》的內部郵件，信中指出，王騰泄露公司機密信息，且存在利益衝突等嚴重違規違紀行為，根據相關制度規定，公司決定給予王騰辭退的處分。

王騰隨後在微博回應：「很慚愧跟大家說聲抱歉，過去犯了一些錯誤，接受該有的代價。感謝雷總（雷軍）和公司各位領導過去多年的培養和信任，非常不捨離開。未來仍然會一如既往的支持小米，支持REDMI。」他在文中也透露，會先休息一段時候再重新開始。

王騰被辭退的消息引發各界議論，甚至出現了王騰出售小米機密等說法，這讓王騰週二（9日）在微博上發文澄清，文章稱：「關於我的離職，網上看到很多謠言，都是假消息，簡直離譜。」他在文中強調說：「沒有竊取公司機密出售，沒有收人錢財。有失職行為，在深刻反省中，但沒有做違法行為！」

據公開資料，王騰於2016年加入小米集團，初期擔任產品總監。2020年3月轉入REDMI團隊，擔任產品總監，並主導開發了REDMI K40系列等機型，並在2023年9月接任REDMI品牌發言人、市場部總經理。

到了2024年2月，王騰接替盧偉冰升任REDMI品牌總經理，全面負責品牌運營與產品規劃。2024年5月，兼任小米中國區市場部副總經理，分管電商與零售市場。2024年12月底，晉升為小米中國區市場部總經理，同時保留REDMI品牌總經理職位，王騰也因此成為小米手機業務核心管理者之一。

王騰週二（9日）在微博上澄清，稱：「關於我的離職，網上看到很多謠言，都是假消息，簡直離譜。」（圖擷取自王騰微博）王騰週二（9日）在微博上澄清，稱：「關於我的離職，網上看到很多謠言，都是假消息，簡直離譜。」（圖擷取自王騰微博）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財