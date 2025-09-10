興達電廠閃燃爆炸 台電施工處初判：天然氣加熱器接頭外洩

台電南部施工處長施啟祥（左2）說明案發經過。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕台電高雄興達電廠燃氣新二號機10日晚驚傳爆炸起火，永安區居民飽受驚嚇，今天上午台電在永安區公所舉辦說明會，台電南部施工處長施啟祥表示，昨晚事故原因初步研判為，天然氣加熱器接頭外洩，當時測試有偵測到，自動切斷筏也有動作，但因天然氣已蓄積一定數量造成閃燃，承諾將加強緊急防護措施。

說明會上午9點在永安區公所召開，包括高雄市政府副秘書長王宏榮、立委邱議瑩、高市議員陸淑美、台電興達電廠廠長洪貴忠、南部施工處長施啟祥等人與會，永安區鹽田里長柯男烈、新港里長何應成、維新里長蔣福山、保寧里長陳文印、永安里長郭憲明、永華里長林明春和10多名居民到場表達心聲。

何應成質疑台電，昨晚爆炸前興達電廠是否有掌握到外洩狀況？如有掌握，為何未通知疏散居民，如未掌握完全狀況外，當地居民生命、財產沒保障，日後該如何相信台電？要求台電建置一套緊急災害應變SOP機制，陳文印則痛批永安防災網沒有台電人員，昨晚爆炸還是里幹事在群組告知，防災網形同虛設，要求加強提升防護設備。

台電高雄興達電廠燃氣新二號機昨（10日）晚驚傳爆炸起火，永安區居民飽受驚嚇，今天上午台電在永安區公所舉辦說明會。（記者蘇福男攝）

施啟祥說明，昨晚事故原因初步研判為，7點57分新二號機的天然氣加熱器接頭外洩，當時測試有偵測到，自動切斷筏也有動作，但因當時人力吃緊，天然氣也因蓄積一定數量而造成閃燃，但他強調，此次事故不同前鎮氣爆，前鎮氣爆為丙烷，興達電廠是會往上散逸無色無味甲烷，他承諾將加強緊急防護措施。

