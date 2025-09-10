龔明鑫：興達火警新1號機暫停 新2號機須仔細檢測

經濟部長龔明鑫今出席本報主辦「2025國家安全及經濟韌性論壇」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕高雄興達電廠昨晚測試新機組，過程因天然氣漏氣意外引發火警。至於能否在年底前正式商轉供電，經濟部長龔明鑫今說明，經濟部與台電將儘速釐清火警原因，興達新1號機初步檢測沒問題，但暫停運作，新2號機組則須仔細檢查設備。

針對興達電廠昨晚發生火警與後續電力供應問題，龔明鑫今出席本報主辦「2025國家安全與經濟韌性論壇｣，會前受訪說明，昨晚在意外事故的第一時間，台電因引起不安向附近居民致歉，他也在此再次表達歉意。

龔明鑫表示，大家比較關心這次事故對台電的相關機組有何影響，台電回報這次影響的是新2號機組，那新1號機組初步大概是沒有問題，新2號機組由於是複循環的機組，所以2之1部分本體沒有受到傷害，但2之2的部分就還要與設備商仔細檢視。

龔明鑫表示，經濟部與台電會儘速釐清事故原因，行政院長卓榮泰第一時間也責成。

針對電力供應，龔明鑫表示，台電回報新1號機組暫停，新2號機組因在試運轉當中，所以對供電影響很小。不過，由於新1號機已接受調度，所以台電為確保供電有更多的餘裕，不排除今天會去調度一些緊急備用的機組，讓備轉的容量率可以維持比較高的水準。

媒體追問，後續啟動時程是否受到影響，龔明鑫回應，後續啟動行程就要看檢查流程，經濟部必須要與設備商進行比較仔細的檢查。

