9行業無薪假可領多少補貼？ 勞動部教你這樣算

勞動部已公告「9行業」自114年8月1日起至115年1月31日辦理僱用安定措施（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為協助減班休息（俗稱無薪假）勞工穩定就業，勞動部已公告「9行業」自114年8月1日起至115年1月31日辦理僱用安定措施，若勞工與雇主協議實施減班休息，可申領最高薪資差額7成的薪資補貼，協助勞工降低生計的衝擊。

這9行業包括「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」。

請繼續往下閱讀...

勞工除了要於上述9行業任職，還需經勞雇雙方協商同意減班休息達30日以上，經地方勞工行政主管機關列冊通報，才符合申領資格。

舉例來說，減班休息實施期間為114年8月1日至114年8月30日，每週2日減班，即符合薪資差額補貼資格。

補貼的申請期間，是自減班休息日起算，每滿30日的「次日」起90日內可提出。

薪資差額70％的補貼計算方式，則是以勞工實施減班休息日「前1個月至前3個月」的平均「月投保薪資」，並非實際領取的薪資，與實施減班休息後實際協議薪資差額的70%發放，且無條件進位至百位數，每人每月最高1萬2100元。

勞動部舉例，一名平均月投保薪資4萬5800元的全時勞工，減班休息後實際協議薪資為3萬元，即可申請補貼1萬1100元

計算方式為（45,800元-30,000元）×70%]。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法