晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

9行業無薪假可領多少補貼？ 勞動部教你這樣算

2025/09/10 11:25

勞動部已公告「9行業」自114年8月1日起至115年1月31日辦理僱用安定措施（勞動部提供）勞動部已公告「9行業」自114年8月1日起至115年1月31日辦理僱用安定措施（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為協助減班休息（俗稱無薪假）勞工穩定就業，勞動部已公告「9行業」自114年8月1日起至115年1月31日辦理僱用安定措施，若勞工與雇主協議實施減班休息，可申領最高薪資差額7成的薪資補貼，協助勞工降低生計的衝擊。

這9行業包括「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」。

勞工除了要於上述9行業任職，還需經勞雇雙方協商同意減班休息達30日以上，經地方勞工行政主管機關列冊通報，才符合申領資格。

舉例來說，減班休息實施期間為114年8月1日至114年8月30日，每週2日減班，即符合薪資差額補貼資格。

補貼的申請期間，是自減班休息日起算，每滿30日的「次日」起90日內可提出。

薪資差額70％的補貼計算方式，則是以勞工實施減班休息日「前1個月至前3個月」的平均「月投保薪資」，並非實際領取的薪資，與實施減班休息後實際協議薪資差額的70%發放，且無條件進位至百位數，每人每月最高1萬2100元。

勞動部舉例，一名平均月投保薪資4萬5800元的全時勞工，減班休息後實際協議薪資為3萬元，即可申請補貼1萬1100元

計算方式為（45,800元-30,000元）×70%]。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財