晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

跟上AI產業來新北學「武功」NVIDIA認證第二波免費課程開放報名

2025/09/10 11:44

新北市青年局開辦NVIDIA 官方認證AI課程，已逾200位青年取得證書。（新北市青年局提供）新北市青年局開辦NVIDIA 官方認證AI課程，已逾200位青年取得證書。（新北市青年局提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕AI產業夯，新北市政府青年局今年5月領先全國，推出首波NVIDIA官方認證AI課程，開放報名就秒殺，青年局現再加碼推出第2波更進階、豐富的系列免費課程，由白金級AI大使曾吉弘率隊授課，帶領學員從基礎到進階完整學習，青年局官網（https://ntpcyouth2022.pse.is/84jws8）今起開放線上報名。

　第2波課程自9月17日進行至11月，共8堂課，課程規劃延續「深度學習基礎理論與實踐」、「透過Jetson Nano開發AI應用」基礎主題，另新增「建造以Transformer為基礎的自然語言處理應用」及「快速開發基於大型語言模型（LLM）的應用程式」2大進階課程，課程內容採用NVIDIA DLI專業教材。

　青年局長邱兆梅表示，青年局推動青年職涯新品牌「新北有課 UKO」，率先全國引入NVIDIA官方認證課程，目前已輔導逾200名青年取得NVIDIA DLI證書，幫助青年接軌AI技術最新趨勢，為未來職涯發展拓展更多可能。

　邱兆梅強調，這次課程不只強化基礎，還新增LLM應用等進階主題，且依程度分多個獨立課程，學員可依自身背景與學習目標，自由選擇參加，對AI技術有興趣的青年，不可錯過。

　參與首波課程的孔姓學員指出，在課程中，不僅學到AI基礎操作，也深入學習新的模組，精進技能，並取得國際認可證書，對未來研究與專業發展都非常有幫助。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財