跟上AI產業來新北學「武功」NVIDIA認證第二波免費課程開放報名

新北市青年局開辦NVIDIA 官方認證AI課程，已逾200位青年取得證書。（新北市青年局提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕AI產業夯，新北市政府青年局今年5月領先全國，推出首波NVIDIA官方認證AI課程，開放報名就秒殺，青年局現再加碼推出第2波更進階、豐富的系列免費課程，由白金級AI大使曾吉弘率隊授課，帶領學員從基礎到進階完整學習，青年局官網（https://ntpcyouth2022.pse.is/84jws8）今起開放線上報名。

第2波課程自9月17日進行至11月，共8堂課，課程規劃延續「深度學習基礎理論與實踐」、「透過Jetson Nano開發AI應用」基礎主題，另新增「建造以Transformer為基礎的自然語言處理應用」及「快速開發基於大型語言模型（LLM）的應用程式」2大進階課程，課程內容採用NVIDIA DLI專業教材。

請繼續往下閱讀...

青年局長邱兆梅表示，青年局推動青年職涯新品牌「新北有課 UKO」，率先全國引入NVIDIA官方認證課程，目前已輔導逾200名青年取得NVIDIA DLI證書，幫助青年接軌AI技術最新趨勢，為未來職涯發展拓展更多可能。

邱兆梅強調，這次課程不只強化基礎，還新增LLM應用等進階主題，且依程度分多個獨立課程，學員可依自身背景與學習目標，自由選擇參加，對AI技術有興趣的青年，不可錯過。

參與首波課程的孔姓學員指出，在課程中，不僅學到AI基礎操作，也深入學習新的模組，精進技能，並取得國際認可證書，對未來研究與專業發展都非常有幫助。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法