興達電廠機組試運轉爆炸起火 國民黨：全面檢驗 快速調查事故原因

2025/09/10 11:20

興達電廠機組試運轉爆炸起火，國民黨呼籲，盡快全面檢驗興達電廠，快速調查事故原因，不要讓人民持續陷入恐慌。（資料照）興達電廠機組試運轉爆炸起火，國民黨呼籲，盡快全面檢驗興達電廠，快速調查事故原因，不要讓人民持續陷入恐慌。（資料照）

〔記者林欣漢／台北報導〕高雄興達電廠昨（9日）晚間測試新機組過程，發生天然氣漏氣意外而引發火警，國民黨今日表示， 核三模擬地震海嘯演習時，急發手機簡訊「告知」民眾；興達電廠真實發生爆炸，火光、巨響就在社區旁邊，居民卻只能靠社群媒體、鄰居口耳相傳，賴清德政府卻完全失聲。難道政府眼裡，人民的恐慌不重要，人民徹夜難眠不重要，只有民進黨的面子最重要？國民黨呼籲，盡快全面檢驗興達電廠，快速調查事故原因，不要讓人民持續陷入恐慌。

國民黨指出，高雄興達電廠驚傳爆炸，火光衝天、居民人心惶惶，面對附近里長及居民質疑第一時間無人通知，結果台電董事長曾文生竟然解釋「第一時間沒有告知居民，因為怕誤會。」

國民黨表示，賴政府過去長期恐嚇核能危險性，卻對天然氣電廠發生危機時，掩耳盜鈴，這是什麼「禁聲黨」，難道不發聲，爆炸就不曾發生？核三模擬地震海嘯演習時，急發手機簡訊「告知」民眾；興達電廠真實發生爆炸，火光、巨響就在社區旁邊，居民卻只能靠社群媒體、鄰居口耳相傳，賴清德政府卻完全失聲。

國民黨說，這就是「演練大於現實」的荒謬，面對演習能展現貌似「準備周全」，卻遮掩不了事故發生時的「無能失靈」。人民需要的不是漂亮的話術，而是最基本的安全資訊。難道政府眼裡，人民的恐慌不重要，人民徹夜難眠不重要，只有民進黨的面子最重要？國民黨呼籲，盡快全面檢驗興達電廠，快速調查事故原因，不要讓人民持續陷入恐慌。

