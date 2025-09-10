國際半導體展今開幕 卓榮泰：期待關稅合理

SEMICON Taiwan國際半導體展今天開幕，行政院院長卓榮泰致詞就歡迎國際人士來到臺灣這個「人氣最旺的地方」，連他自己來的時候都被塞車。（記者田裕華攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕SEMICON Taiwan國際半導體展今天開幕，行政院院長卓榮泰一開始致詞就歡迎國際人士來到臺灣這個「人氣最旺的地方」，連他自己來的時候都被塞車；他並指出，全世界正面臨美國關稅新秩序的談判過程，臺灣速度比較慢，跟半導體業還要面臨232較複雜的談判過程有關，不過基於臺美之間的長期合作關係，業界在全世界的重要性，「我們越被重視，越應該被對待一個合理的關稅」，期待能早日談出一個大家能追尋且快速適應的談判結果，讓各行各業能夠正常運作。

今天的開幕式因卓榮泰遲到，交通受阻，時間較預期的晚，卓榮泰致詞就點出遲到的原因。他並說，今年半導體展超過60個國家，超過1200個廠商參與，帶來全世界最創新科技，最智慧結晶。30年來，我們的這樣的展覽，一年比一年的擴大，一年比一年的成功，今年有17個國家的國家館，記得去年只有13個，今年又增加了。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰期待未來，「我們真的把今年展覽主題-世界同行，創新啟航，當作一條非常值得我們嚮往追逐的路」，他更稱各位在場人士，就像最近一部電影一樣，都是一路打造臺灣乃至於全球半島嶺的造山者。在30年來，造的這一座山，不僅在臺灣，已經佈局到全世界。

他說，臺灣的重要性，不僅各國仰賴臺灣，更期待臺灣有準備，有能力，也有責任，要成為國際社會最可信賴的一個國家，請大家繼續跟我們合作。

卓榮泰表示，人工智慧的浪潮帶來新的工業革命，不論從AI、雲端甚至到終端設備的運用，都將帶來一個我們前所未能有的想像，臺灣半導體的產業產值也達到了5.3兆元，未來期待快速的能夠突破6兆元，這是一個相當大的數字，政府的政策，也要跟業界先進的腳步共同邁向這個目標。

他指出，明年的中央政府總預算編了300多億元，將要大幅增加預算，打造臺灣AI新十大建設，其中在關鍵技術就是矽光子、成為全球重要的角色的量子電腦，這會成為一個幫助各行各業百工百業升級、進步的工具，甚至我們要站在民主供應鏈的角色，加大力道來發展AI，無人機、機器人等工程。

他期待首先是達到讓全國的智慧製造產業，能夠隨著AI十大建設，讓整個升級大躍進，帶動所有的產業；第二個終極的目標是讓臺灣成為一個全民智慧生活網，每人所到之處，政府所提供的各項服務，產業之間更多的合作，能夠透過這樣的全民智慧生活網的方式，讓每個國人真正能夠享受到先進的合體。

他說，創新就要普及大眾，創新驅動的力量也就是要普及大眾，期待往這個終極的目標而行。過去這麼多年來，大家累積的智慧跟科技的結晶，我們對內要持續維持這前進的力量，這有待所有的業者，能夠加速研發，並且能多元的合作。

卓榮泰表示，我們上中下游的產業鏈，要塑造成更堅強，對內要加速向前推進的動力，對外更要積極地展開全球的佈局，跟全球重要的夥伴，供應鏈廠商以及研發團隊進行更多的國際合作，讓臺灣真的跟世界結合在一起。我們越被需要，整個產業對臺灣而言，我們就有更大的力量來作為主導發展的力量，臺灣也因為這樣，會因為國際的重視，在這個地方的地緣政治，會讓我們更為安全和和平。

他進一步說，總統之前表示，臺灣對世界未來的發展和進步有責任，成為未來人工智慧時代對科技發展的支點。這是總統對國人的宣示，也是總統給行政院的指令。我們將在這個基礎上跟國內的產業多方合作，也希望透過我們國內業界，能夠更進一步展開國際的合作。

最後，卓榮泰談到，全世界正面的一個關稅新秩序的談判過程，臺灣速度比較慢，跟大家都有關係。因為我們還要面臨232比較複雜的談判過程。不過，他認為，基於過去臺美之間的合作關係，以及各位業界所展現出來在全世界的重要性，我們越被重視，我們越會有合理的關稅對待。期待最近即將繼續談判，早日談出一個大家能去追尋而且能夠快速適應談判結果，讓各行各業能夠正常的循序發展。

