晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

國際半導體展今開幕 卓榮泰：期待關稅合理

2025/09/10 11:02

SEMICON Taiwan國際半導體展今天開幕，行政院院長卓榮泰致詞就歡迎國際人士來到臺灣這個「人氣最旺的地方」，連他自己來的時候都被塞車。（記者田裕華攝）SEMICON Taiwan國際半導體展今天開幕，行政院院長卓榮泰致詞就歡迎國際人士來到臺灣這個「人氣最旺的地方」，連他自己來的時候都被塞車。（記者田裕華攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕SEMICON Taiwan國際半導體展今天開幕，行政院院長卓榮泰一開始致詞就歡迎國際人士來到臺灣這個「人氣最旺的地方」，連他自己來的時候都被塞車；他並指出，全世界正面臨美國關稅新秩序的談判過程，臺灣速度比較慢，跟半導體業還要面臨232較複雜的談判過程有關，不過基於臺美之間的長期合作關係，業界在全世界的重要性，「我們越被重視，越應該被對待一個合理的關稅」，期待能早日談出一個大家能追尋且快速適應的談判結果，讓各行各業能夠正常運作。

今天的開幕式因卓榮泰遲到，交通受阻，時間較預期的晚，卓榮泰致詞就點出遲到的原因。他並說，今年半導體展超過60個國家，超過1200個廠商參與，帶來全世界最創新科技，最智慧結晶。30年來，我們的這樣的展覽，一年比一年的擴大，一年比一年的成功，今年有17個國家的國家館，記得去年只有13個，今年又增加了。

卓榮泰期待未來，「我們真的把今年展覽主題-世界同行，創新啟航，當作一條非常值得我們嚮往追逐的路」，他更稱各位在場人士，就像最近一部電影一樣，都是一路打造臺灣乃至於全球半島嶺的造山者。在30年來，造的這一座山，不僅在臺灣，已經佈局到全世界。

他說，臺灣的重要性，不僅各國仰賴臺灣，更期待臺灣有準備，有能力，也有責任，要成為國際社會最可信賴的一個國家，請大家繼續跟我們合作。

卓榮泰表示，人工智慧的浪潮帶來新的工業革命，不論從AI、雲端甚至到終端設備的運用，都將帶來一個我們前所未能有的想像，臺灣半導體的產業產值也達到了5.3兆元，未來期待快速的能夠突破6兆元，這是一個相當大的數字，政府的政策，也要跟業界先進的腳步共同邁向這個目標。

他指出，明年的中央政府總預算編了300多億元，將要大幅增加預算，打造臺灣AI新十大建設，其中在關鍵技術就是矽光子、成為全球重要的角色的量子電腦，這會成為一個幫助各行各業百工百業升級、進步的工具，甚至我們要站在民主供應鏈的角色，加大力道來發展AI，無人機、機器人等工程。

他期待首先是達到讓全國的智慧製造產業，能夠隨著AI十大建設，讓整個升級大躍進，帶動所有的產業；第二個終極的目標是讓臺灣成為一個全民智慧生活網，每人所到之處，政府所提供的各項服務，產業之間更多的合作，能夠透過這樣的全民智慧生活網的方式，讓每個國人真正能夠享受到先進的合體。

他說，創新就要普及大眾，創新驅動的力量也就是要普及大眾，期待往這個終極的目標而行。過去這麼多年來，大家累積的智慧跟科技的結晶，我們對內要持續維持這前進的力量，這有待所有的業者，能夠加速研發，並且能多元的合作。

卓榮泰表示，我們上中下游的產業鏈，要塑造成更堅強，對內要加速向前推進的動力，對外更要積極地展開全球的佈局，跟全球重要的夥伴，供應鏈廠商以及研發團隊進行更多的國際合作，讓臺灣真的跟世界結合在一起。我們越被需要，整個產業對臺灣而言，我們就有更大的力量來作為主導發展的力量，臺灣也因為這樣，會因為國際的重視，在這個地方的地緣政治，會讓我們更為安全和和平。

他進一步說，總統之前表示，臺灣對世界未來的發展和進步有責任，成為未來人工智慧時代對科技發展的支點。這是總統對國人的宣示，也是總統給行政院的指令。我們將在這個基礎上跟國內的產業多方合作，也希望透過我們國內業界，能夠更進一步展開國際的合作。

最後，卓榮泰談到，全世界正面的一個關稅新秩序的談判過程，臺灣速度比較慢，跟大家都有關係。因為我們還要面臨232比較複雜的談判過程。不過，他認為，基於過去臺美之間的合作關係，以及各位業界所展現出來在全世界的重要性，我們越被重視，我們越會有合理的關稅對待。期待最近即將繼續談判，早日談出一個大家能去追尋而且能夠快速適應談判結果，讓各行各業能夠正常的循序發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財