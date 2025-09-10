興達廠爆炸 陳菁徽：政府應先停工調查、向居民道歉 再談復工

國民黨立委陳菁徽。（陳菁徽辦公室提供）

〔記者劉宛琳／台北報導〕高雄興達發電廠昨天晚上發生爆炸，國民黨立委陳菁徽表示，此事凸顯民進黨政府的能源政策再度亮起紅燈，她呼籲行政院先停工調查，經濟部、台電以及市府等相關單位應向里民道歉，並負起相關政治責任，再來談復工。

陳菁徽表示，昨日晚間高雄興達火力發電廠大爆炸，所幸無人傷亡，但這場爆炸再次證明台灣能源政策的脆弱不堪。興達電廠發生爆炸的當下，她的團隊也在第一時間到場關心救災同仁，也逐一傾聽周邊里民的想法與不安。對於居民最直接的訴求，高雄服務團隊也會清清楚楚傳達給行政院的高官們，呼籲先停、先查、先道歉，再談復工。

陳菁徽指出，首先興達新2號機必須立即停工調查，並由外部第三方進行事故分析，再來，對於欠缺預警導致周遭居民恐慌，經濟部、台電以及市府等相關單位應向里民正式道歉，並負起相關政治責任。

陳菁徽指出，這起工安事件絕非單一事件，近期興達電廠的爭議不斷，根據審計部報告指出，興達燃煤機組在停機期間購入大量煤炭，並且煤倉在過去三年出現255次自燃紀錄，甚至在近期偷開燃煤機3、4號機組，結果在昨日又再添一筆，燃氣新2號機又傳出爆炸的工安意外，無怪高雄市民對興達電廠的管理以及台灣能源政策的安全性失去信心。

陳菁徽質疑，任何人都知道「雞蛋不要放在一個籃子」裡這個道理，但民進黨的能源路線卻把風險越綁越緊，昨晚興達電廠爆炸，把大家最擔心的事攤在陽光之下，台灣的供電結構過度單一，有近8成的發電仰賴火力發電（5成燃氣、3成燃煤）。

陳菁徽也表示，對於能源配比問題，所產生的不安全性，也曾向行政院長警示，台灣天然氣儲存量連年滿載，但是LNG船卻不斷駛入台灣的港口，勢必有安全問題。更別說台灣的綠電發展，不只不穩定還弊案重重，不是山坡地被太陽能板綁架，就是漁電共生裡都沒有魚，試問誰還相信執政黨「能源無虞」這樣的鬼話？

陳菁徽指出，這次興達電廠爆炸絕非偶發，而是系統壓力的預警燈，國人需要的不是粉飾過後的成績單，而是安全穩定的基礎建設以及合理正常的能源配比，再次呼籲執政黨將安全、韌性與誠信重新放回能源政策的核心，分散風險、改善綠電治理與透明度，讓居民不再承受驚慌與不安，更不必讓孩子再次喊出「不要住在這裡了」這樣令人心碎的話。

